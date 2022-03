Un guvernator rus din Siberia a fost atacat de cetățeni: „Mințiți. Tinerii au fost trimiși carne de tun”

Site-ul web al administrației lui Tsivilyov nu face nicio mențiune despre această întâlnire, iar biroul său nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Dar o analiză a RFE/RL dezvăluie că această confruntare a avut loc la baza de pregătire a unităților de poliție, ai căror ofițeri au fost uciși sau capturați în luptă în Ucraina, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a lansat o invazie pe 24 februarie.

Întâlnirea de la baza poliției OMON din Novokuznetsk are loc pe fondul eforturilor crescânde rapide ale Kremlinului de a controla informațiile despre războiul său din Ucraina, inclusiv o lege accelerată care permite până la 15 ani de închisoare pentru cei condamnați pentru răspândire de „știri false” despre armata rusă.

Confruntarea care a stârnit multe reacții

În timp ce Tsivilyov s-a adresat reuniunii, o femeie a strigat că toată lumea a fost „înșelată” cu privire la desfășurarea în Ucraina. „Nimeni nu a mințit pe nimeni”, a răspuns Tsivilyov. O altă femeie din audiență a răspuns: „Au fost trimiși carne de tun”.

Pe măsură ce tensiunile au escaladat în timpul discuției, o femeie din audiență a întrebat unde se află fiul guvernatorului Tsivilyov. „Fiul meu studiază la o universitate”, a răspuns el. Statul major al forțelor armate ucrainene a declarat pe 6 martie că peste 11.000 de militari ruși au fost uciși de la invazia Moscovei, care a declanșat un val fără precedent de sancțiuni care vizează economia și elita politică rusă.

Numărul morților nu a putut fi coroborat în mod independent. Ministerul rus al Apărării a publicat puține informații despre victimele sale. În cel mai recent raport al său, a spus pe 2 martie că 498 dintre soldații săi au murit de la începutul războiului. RFE/RL nu a putut confirma cine a fost în audiență la întâlnirea de la Novokuznetsk cu Tsivilyov sau data exactă a întâlnirii. Dar comparând filmările cu două videoclipuri separate de pe YouTube – inclusiv unul postat pe contul oficial al filialei regionale a Gărzii Naționale a Rusiei – arată clar că întâlnirea a avut loc în gimnaziul de la baza Omon din oraș.

Operațiune secret de stat

Membrii unităților OMON din Novokuznetsk s-au numărat printre luptătorii ruși uciși sau capturați de forțele ucrainene în Bucha, un oraș aflat la aproximativ 20 de kilometri în afara Kievului, pe 28 februarie. Imaginile de după bătălie arată echipamentele OMON printre cadavre.

Imaginile de luptă arată echipamente marcate ca aparținând unității speciale de reacție rapidă (SOBR) a Gărzii Naționale Ruse din regiunea lui Tsivilyov, care este cunoscută și sub numele de Kuzbass. Cel puțin doi prizonieri de război ruși în Ucraina s-au identificat drept ofițeri ai OMON din Novokuznetsk, deși RFE/RL nu a putut confirma la ce fel de constrângere ar fi putut fi supuși înainte de a depune mărturie forțelor ucrainene.

Unul dintre prizonieri a spus că lui și colegilor săi de luptă li s-a spus la începutul lunii februarie că au fost trimiși pentru un exercițiu de antrenament și, în cele din urmă, au ajuns în Belarus înainte de a afla că vor invada Ucraina. Relatarea lui corespunde cu cea dată Serviciului Rus al RFE/RL de prietenul unui alt ofițer OMON din Novokuznetsk, care a dispărut în Ucraina.

„Au spus tuturor că sunt trimiși la un exercițiu de antrenament în Belarus”, a spus prietenul sub rezerva anonimatului, invocând temerile de a se confrunta cu acuzații de trădare. „Ultima dată când am vorbit cu el a fost în ajunul invaziei. Mi-a trimis un videoclip în care spunea că i-au forțat să scoată plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor și să arunce telefoanele. Asta este ultima dată când am auzit de el.”

Prietenul i-a citat pe supraviețuitorii bătăliei spunând că ofițerul OMON din Novokuznetsk care a trimis videoclipul a murit pe „acel pod” – probabil o referire la un pod distrus în bătălia de la Bucha. „Comandanții tac și nu spun nimic. Și nici băieților nu le place să vorbească prea mult dacă îi sună pe cei dragi, pentru că este secret de stat și nimeni nu vrea să meargă la închisoare. Toată lumea este speriată și nimeni nu înțelege nimic”, a declarat acesta potrivit Radio Free Europe.

Războiul din Afganistan

Tsivilyov a declarat audienței de la gimnaziul Novokuznetsk că guvernul rus a păstrat, pe bună dreptate, detaliile despre invazia sa din Ucraina — pe care Kremlinul insistă să o numească „operațiune militară specială” și susține în mod fals că nu a vizat infrastructura civilă.

A spus de membrii audienței că „băieții noștri” nu erau pregătiți să efectueze o invazie și „nu își cunoșteau obiectivul”, a spus Tsivilyov: „Uite, poți să strigi și să dai vina pe toată lumea chiar acum, dar cred că, în timp ce o operațiune militară este în curs, nu ar trebui să tragi nicio concluzie. Nu ar trebui să criticăm. Când se va termina și se va termina în curând”, a adăugat Tsivilyov înainte ca o femeie să intervină: „Vrei să spui când toată lumea moare?”

Într-un efort de a atenua îngrijorările audienței, Tsivilyov a comparat abordarea Kremlinului față de invazia Ucrainei cu războiul sângeros al Uniunii Sovietice din 1979-1989 în Afganistan, care a ajutat la pregătirea scenei pentru colapsul sovietic. „S-a declarat oficial că am declarat război, iar primii care au intrat în Afganistan nu știau unde se îndreaptă”, a spus Tsivilyov. „Au aflat când intraseră deja. Apropo, mai sunt oameni în viață din acel grup”, a adăugat el despre războiul despre care oficialii sovietici l-au considerat că a ucis aproximativ 15.000 de soldați sovietici și milioane de afgani.