Celebrul jurnalist Cristian Tudor Popescu a vorbit despre cum se prezenta sistemul de învățământ românesc pe vremea când el era doar un student ce se pregătea să dea examenul de bacalaureat.

Gazetarul a dezvăluit și ce note a luat la BAC, deși în opinia sa aceste „cifre” sunt irelevante, întrucât nimeni se gândea la acea vreme că o notă bună la examen îți poate aduce beneficii în carieră, sau un serviciu mai bine plătit.

Media finală a gazetarului este una foarte bună, dar care, recunoaște el, nu prea l-a interesat niciodată.

Într-un editorial recent, creat pentru a scoate în evidență „dezastrul” care are loc an de an în România cu ocazia examenului de Bacalaureat, Cristian Tudor Popescu se mândrește cu rezultate obținute de el la examenul de care se tem toți românii.