Ştirea a fost confirmată miercuri de directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani, Monica Adăscăliţei. Conform Agerpres, liderul social-democrat din judeţul Botoşani ar fi fost alarmat după ce au început să apară câteva simptome uşoare ale bolii.

Mai departe, acesta a decis să efectueze testul Covid-19, iar din păcate pentru el, rezultatul a fost pozitiv. Trufin candidează la viitoarele alegeri parlamentare din partea Partidului Social Democrat pentru un nou mandat de senator şi este recunoscut pentru influenţa pe care o are în judeţ, fiind numit „baron local” de o parte a presei din zonă.

Prezent la mai multe evenimente

De asemenea, el este cunoscut pentru relaţia strânsă pe care o are cu fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, dar şi cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, care a fost recent într-o vizită în judeţ. Revenind la problemele legate de Covid-19, Lucian Trufin a participat recent la mai multe evenimente pe plan local.

Este vorba despre învestirile mai multor primari din judeţul Botoşani. Cu privire la acest aspect, autorităţile sanitare au declarat că senatorul PSD a purtat în permanenţă mască de protecţie. Rămâne ca timpul să probeze adevărul celor spuse de oficialii citaţi.

„Ieri am avut o stare mai neplăcută. Aveam frisoane și o stare de rău. Am decis să merg să fac un test, iar DSP m-a anunțat astăzi că sunt pozitiv. Practic, nu am probleme prea mari, am o formă ușoară.

Nu am alte simptome, e ca o răceală ușoară. Voi rămâne în izolare și voi respecta măsurile necesare”, a spus Trufin pentru stiri.botosani.ro. Amintim că la nivelul judeţului Botoşani au fost înregistrate până marţi 2.766 cazuri de infectare cu noul coronavirus chinezesc.

Trufin vrea dezvoltarea judeţului

La una dintre ultimele intervenţii publice înainte de fi testat pozitiv cu Covid-19, Lucian Trufin a avut un mesaj apăsat pentru factorii de decizie din Guvernul României. El a subliniat că şansa dezvoltării județului cu bani europeni nu trebuie jucată la ruleta politică:

„Fac un apel la Guvernul României, la parlamentarii PNL și primarii PNL să nu se joace cu soarta botoșănenilor. Noi cei din PSD am modificat legea, care a fost votată de toți parlamentarii și am luptat ca teritoriul Botoșaniului să beneficieze de statut de Investiție Teritorială Integrată!

Este de datoria tuturor forțelor politice locale, județene și naționale, indiferent de culoarea politică, să respecte LEGEA (176/2020). Nu vreau să concep că pentru Guvernul României în anul 2021 respectarea legii este opțională. Botoșănenii și-au câștigat prin LEGE dreptul de a se dezvolta prin fonduri europene prin mecanismul ITI.

Această șansă nu trebuie ratată sub nicio formă. De aceea voi continua, din poziția de parlamentar, alături de noua conducere a Consiliului Județean Botoșani să lupt pentru ca județul nostru să primească ceea ce merită – bani europeni pentru dezvoltare durabilă și integrată.”

