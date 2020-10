Într-o intervenţie la B1 TV, liderul social-democraţilor a readus în prim-plan controversatul subiect al alegerii lui Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ. La puţin timp după aceea, PNL şi USR au anunţat că vor contesta alegerea la CCR. Întrebat luni despre acest subiect, Ciolacu a replicat că probabil „foarte mulţi” dintre parlamentarii PNL au votat pentru Florin Iordache la şefia Consiliului Legislativ.

În opinia acestuia, scopul formaţiunii conduse de Ludovic Orban ar fi fost să manipuleze opinia publică. Marcel Ciolacu nu s-a ferit să avanseze scenariul provocării unui scandal din partea PNL cu privire la acest subiect, strict în scopuri electorale, în apropierea viitoarelor alegeri parlamentare. În sprijinul acestei teorii, preşedintele PSD a prezentat un calcul matematic.

Au votat membrii PNL cu Iordache?

Dacă aceste acuzaţii vor putea fi probate în viitorul apropiat, Orban, în calitate de lider al liberalilor, va fi pus într-o situaţie mai mult decât ingrată. Iată ce a declarat Ciolacu cu privire la alegerea lui Florin Iordache:

„E posibil ca foarte mulţi membri ai PNL să fi votat cu domnul Iordache, ca pe urmă să facă scandal «că uitaţi pe cine a pus PSD la Consiliul Legislativ». Altă explicaţie eu nu am.

Dacă poate cineva să îmi dea altă explicaţie, eu o respect”. În alegerea lui Iordache de către plenul Parlamentului, PSD nu a negociat

funcţia de la Consiliul Legislativ nici cu PNL, nici cu USR-PLUS. Cel puţin asta a susţinut Ciolacu la B1 TV.

Matematica e clară pentru Ciolacu

În acest context, Marcel Ciolacu a subliniat că nu poate înţelege defel modul în care PNL nu şi-a putut impune candidatul pentru şefia Consiliului Legislativ. Adică pe Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR).

„Eu am o singură întrebare. Grupul PNL are peste 100 de parlamentari, 120, nu ştiu câţi au apucat până la urmă să ia, că au luat vreo 30-40 de traseişti, am înţeles că se regăsesc acum pe liste, le urez succes.

Cum din 120 de parlamentari ai PNL, domnul Augustin Zegrean a luat doar 41 de voturi? Nu ar vrea cineva de la PNL să ne explice acest fenomen, până vorbim de aranjamente şi negocieri între PSD şi alte partide?”, a întrebat Ciolacu.

foto: Răzvan Vălcăneanţu

sursa: agerpres.ro