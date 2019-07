Despre acest incident, Antrenorul Dan Alexa a spus că nu este nimic adevărat.

„Nu s-a întâmplat nimic! Am citit şi eu ce s-a scris. Hai să fim serioşi. Am stat mai mult să vorbim despre transferuri”.

Imediat după incident, Anamaria Prodan a reacționat.

„De ce băgați în seamă tot? Vă rog, lăsați-mă! Am vorbit de niște jucatori. Nu ma interesează ce apare in presa. Eu sunt mai nervoasa și vulcanică. La ce circ e in presa, iar sunt in prim plan. Sunt obișnuita sa fiu nr 1 in presa și in sport și am simțit ca îmi ia fata Halep. M-am gândit sa scrie presa numai de mine in ziua in care a câștigat ea Wimbledon-ul… glumesc… Am avut o discuție despre 2 transferuri mai nereușite. Atât. Nimic mai mult”, a declarat Anamaria Prodan.

Despre o presupusă relaţie între cei doi au mai apărut zvonuri şi cu alte ocazii, dar au fost negate de soţia lui Laurenţiu Reghecampf.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia…”, a fost explicația Anamariei, potrivit cancan.ro

