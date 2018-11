Un german la București. Istoriile lui Alex Ștefănescu

O cunoscută de-a mea, Camelia, s-a măritat prin 1980 cu un neamţ, Hans, şi s-a stabilit într-un orăşel din sudul Germaniei, pe malul lacului Constanze. La scurtă vreme a născut un copil, Thomas. În 1994, Camelia, Hans şi Thomas mi-au fost oaspeţi timp de o zi la Bucureşti.





Aproape întreaga dimineaţă m-am plimbat cu ei prin Bucureşti. Camelia revedea, cu exclamaţiile unei sentimentale, locuri care îi aminteau de studenţie, Hans, sfios din corectitudine (admitea că este un provincial aflat într-o capitală), îşi manifesta totuşi şi spiritul critic (a ridicat, de exemplu, de pe trotuar un mănunchi de coji de banane şi l-a pus la coş). Thomas, aparent distrat, se uita pe furiş după fete.

La un moment dat, Hans mi-a mărturisit, în româneasca lui stricată, învăţată fără prea mare convingere, mai mult din politeţe, de la Camelia, că are nevoie de un WC. Mi-am dat seama că o sfeclisem. Cum să-i găsesc un WC în Bucureşti? Iată însă că, uitându-mă de jur împrejur, am descoperit o bibliotecă publică, pe care o frecventasem în tinereţe, şi mi-am adus aminte că ea are ceea ce îi trebuia lui Hans. (Nu trece o zi fără să mă bucur de avantajul de a fi iubitor de cărţi!) Am intrat toţi patru, cu mine în frunte, în impunătoarea clădire. Am condus grupul pe coridoarele întunecoase şi, ajunşi în faţa toaletei, l-am invitat pe Hans să intre, ceea ce el a şi făcut în grabă, ca şi cum nu-şi mai putea îngădui nicio amânare. După numai o secundă, însă, a ieşit palid la faţă, s-a rezemat cu spatele de perete şi a început să alunece încet şi cuviincios în jos. Leşinase! În timp ce Camelia îl ajuta să-şi revină, am intrat şi eu în toaletă ca să înţeleg ce anume îl impresionase atât de puternic. Şi am înţeles: era un imens morman de rahat, care depăşea în înălţime colacul de plastic al WC-ului. Hans nu mai văzuse în viaţa lui aşa ceva.

*

Acasă, la masa festivă pregătită între timp de soţia mea, Hans, încă marcat de cele întâmplate, încerca să uite episodul punându-mi întrebări în legătură cu viaţa culturală a Bucureştiului. Venind vorba despre Operă, a oftat:

- Ih mult regret che nu anunţ la tine tinainte cu toua lune, pentru vetem şi noi rumeniş spectacol…

Cu două luni înainte?! De ce cu atât de mult? Camelia mi-a explicat că aşa procedează ei în Germania când vor să meargă la operă. Telefonează la Opera din Frankfurt cu două luni înainte de spectacolul dorit, ca să fie siguri că mai găsesc locuri.

Atunci, cu gestul unui scamator, i-am arătat amândouă mâinile lui Hans, am luat telefonul şi, în prezenţa lui, am vorbit cu directoruladjunct al Operei, pe care îl cunoşteam. În mai puţin de un minut am obţinut bilete pentru un spectacol chiar din acea seară, cu Nabucodonosor.

