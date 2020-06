„Ultimul om mă simt în momentul ăsta. Îmi vine să mă las în momentul ăsta. Nu mai am cuvinte, credeţi-mă. E greu, mă scuzaţi… Trebuie să rezolvăm sezonul ăsta prima dată, pentru că aşa am zis mereu, sezonul viitor. Şi la sezonul viitor nu se întâmpla nimic. Aşa e de vreo 3 ani. Trebuie să le arătăm suporterilor că tot noi suntem ăia care au bătut pe Steaua, pe Viitorul şi lista poate continua. Dar în acest moment trebuie să ne adunăm, să strângem rândurile pentru că nu se mai poate. OK, mai sunt etape, dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că Ferească Dumnezeu să mai pierdem un meci sau două, că nu ştiu ce se va întâmpla. Este greu, dar noi trebuie să o scoatem la capăt. Nu avem de ales”, a spus Grigore la postul Digisport.

Fundaşul dinamovist speră ca echipa sa să îşi revină cât mai repede în campionat pentru a nu risca să retrogradeze în liga secundă.

„Se pare că nu ne trezim din coşmarul ăsta urât, nu putem să ne călcăm pe orgoliu, să dăm gol, să ne facem jocul nostru pe care îl facem la antrenamente. Acolo avem posesie, agresivitate, dar când vine meciul parcă uităm fotbalul cu toţii. În momentul ăsta se pare că ne-au prins într-o situaţie foarte grea, din care nu am mai ieşit de ceva timp. Se simte şi lipsa jocurilor, e dificil. Sperăm din tot sufletul nostru să ne revenim cât mai repede pentru că avem meci cu Voluntari în campionat şi nu mai avem voie să facem paşi greşiţi în lupta pentru evitarea retrogradării. Nu ştiu câte duşuri reci mai trebuie să avem ca să ne trezim, pentru că e vorba de toată echipa, nu doar de un jucător sau doi. Avem ocazii, dar nu intră mingea în poartă. Trebuie să jucăm următorul meci cu toată inima, pentru că nu jucăm cu inimă, şi asta se vede la rezultate din păcate”, a mai spus Grigore.

Echipa de fotbal FCSB a învins cu scorul de 3-0 (1-0) formaţia Dinamo într-o partidă disputată, joi seara, pe Stadionul Dinamo din Capitală, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

Manşa retur a acestei semifinale se va disputa la 8 iulie, ora urmând să fie stabilită de deţinătorii drepturilor TV şi Federaţia Română de Fotbal.

Partida s-a disputat fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi ministrului Sănătăţii, emis în la 1 iunie.