Un fost selecționer pune presiune pe Edi Iordănescu. Ratarea calificării la Euro este inacceptabilă

Ladislau Boloni, fost selecționer al României, a vorbit despre naționala pregătită de Edi Iordănescu. Actualul tehnician al formației franceze Metz este de părere că „tricolorii” nu vor avea scuză dacă nu vor ajunge la Euro, în condițiile în care fac parte dintr-o grupă cu Elveția, Kosovo, Belarus, Israel și Andorra.

România, condamnată să meargă la Euro

„Am urmărit rezultatele echipei naționale a României, cred că sunt rezultate bune. Nu vreau să ating pe nimeni, dar la grupă pe care o avem trebuie să te califici. Eu nu știam această grupă, când eram în discuții cu FRF. Ai o posibilitate deosebită pentru formarea unei idei ambițioase și pentru a relansa echipa națională.

Este un moment extrem de favorabil, hai să fim serioși, suntem condamnați să ne calificăm. Dacă eram cu Anglia în grupă, mai discutam. Dacă Israelul sau Kosovo este adversar puternic, atunci nu suntem capabili sau nu suntem ambițioși. Cum să nu ne calificăm? Doamne, iartă-mă!

Trebuie să vă contrazic, hai să fim serioși, Elveția nu este între primele șase echipe ale Europei. Sunt Anglia, Portugalia, Spania, Franța, Italia, Germania. Apoi putem să vorbim despre nordici, Suedia, apoi Croația”, a spus antrenorul român, la Digi Sport.

Boloni nu pune mare preț pe Elveția

Boloni a mai afirmat că reprezentativa Elveției este una de mâna a doua și nu face parte din elita fotbalului continental.

„După părerea mea, Elveția este o echipă de mâna a doua în Europa. Dar elvețienii au o politică bine pusă la punct, de vreo 20 de ani. Când am fost la Rennes, am vorbit cu Alex Frei despre cum au ajuns să crească fotbalul elvețian. Elveția are doar echipa națională. Echipele de club n-au avut performanțe deosebite.

Eu nu știu cum a fost scos punctul din Elveția, dar felicitări pentru rezultat. Până la urmă, asta contează”, a mai spus fostul selecționer.