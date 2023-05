Mirel Rădoi a vrut să plece de pe banca naționalei României în timpul unui meci. Un angajat FRF l-a scos din minți

Fost selecționer al naționalei de fotbal a României, Mirel Rădoi (42 de ani), a vorbit despre perioada tumultuoasă petrecută la prima reprezentativă. Fostul fotbalist a povestit că l-a deranjat atitudinea lui Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF. Un personaj controversat, care e agreat în structurile înalte de la Casa Fotbalului, pentru caracterul duplicitar și atitudinea slugarnică pe care o arată față de Răzvan Burleanu.

De altfel, încă din perioada în care era jucător, Stoichiță fusese poreclit „Cocoșilă”. „Eu și acum mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea Federației. Nu am plecat certat cu nimeni. Dar și acum îi reproșez lui nea Mihai. Când văd că directorul tehnic al Federației iese și țipă de sus „Urcă, urcă, urcă!”, eu nu accept. Accept de la un spectator. E liber să spună ce vrea. Dar nu de la directorul tehnic. Pentru că directorul tehnic m-a pus pe mine să fac lucrul ăla. Dacă tu începi să vorbești înseamnă că nu ai încredere. Și nu trebuie să mai fiu acolo”,a spus Mirel Rădoi în cadrul unui interviu acordat pentru gsp.ro.

Mirel Rădoi a vrut să plece de pe bancă

Întrebat dacă de Mihai Stoichiță e vorba, fostul selecționer a confirmat. Episoadele în care Stoichiță o făcea pe antrenorul din tribune s-au petrecut și când Rădoi era selecționer la naționala de tineret, dar și când conducea prima reprezentativă.

„Nu, ăla a fost primul meci la tineret. Și după aceea s-a întâmplat la meciul cu Islanda, 0-0, acasă. (n.r- 11 noiembrie 2021, în preliminariile CM 2022). Noi aveam mingea și el țipa „Urcă”. De parcă noi, la 0-0, nu știam că trebie să câștigăm meciul ca să terminăm pe locul 2. I-am zis că dacă se mai întâmplă a doua oară, plec.

S-a întâmplat din nou. Și drept dovadă, am plecat. Am așteptat să se termine meciul. Dacă noi conduceam, plecam de pe bancă în timpul meciului. Am vrut să-l las pe Dică. Serios!”, a afirmat Rădoi.