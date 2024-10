Un fost internațional brazilian a murit la 56 de ani. A fost vicecampion la Cupa Mondială din 1998

A murit unul dintre jucătorii echipei naționale de fotbal a Braziliei care a participat la Cupa Mondială din 1998. Fostul fundaş Zé Carlos, a suferit un stop cardiac la vârsta de 56 de ani.

Fundașul a făcut parte din lotul Braziliei care a participat la Cupa Mondială din 1998, din Franța. El a fost titular în semifinala câștigată, la loviturile de departajare, împotriva Olandei (1-1, 4-2).

Moartea fundașului brazilian a fost anunțată de Sao Paulo FC, unul dintre cluburile în cadrul cărora a activat. Zé Carlos a murit din cauza unui stop cardiac, vineri, la o vârstă încă tânără.

Fostul internaţional şi-a petrecut aici, la Sao Paulo FC, cei mai prolifici ani din cariera sa sportivă. El a activat pentru gruparea braziliană între 1997 și 1999.

View this post on Instagram

José Carlos de Almeida a murit pe 25 octombrie 2024, la 56 de ani. El și-a început cariera ca fundaș în anii 1990. A jucat pentru São José, Nacional, São Caetano, Portuguesa, União São João, São Paulo, Juventude, Matonense, Ponte Preta, Grêmio și Joinville. S-a retras în anul 2005, din fotbal, ultima sa echipă fiind Portughesa.

În 1998 a fost convocat în echipa națională a Braziliei care a făcut deplasarea la Cupa Mondială din Franța. El l-a înlocuit pe Flávio Conceição, deși anterior nu mai fusese selecționat la echipa de seniori.

În Franța fotbalistul care a murit a jucat un singur meci ca titular, în Naționala Braziliei, în semifinala câștigată împotriva Olandei. L-a înlocuit pe titularul Cafu care fusese suspendat.

Anul 1998 a fost cel mai important din cariera fotbalistului care a murit. Zé Carlos a ieșit campion cu São Paulo și a fost convocat pentru Cupa Mondială.

El a fost prezent pe teren în semifinala câștigată împotriva Olandei, la Marsilia. Zé Carlos a fost introdu în locul lui Cafu, suspendat pentru acel meci. Brazilia s-a calificat în finală după loviturile de departajare.

Fotbalistul care a murit a revenit pe banca rezervelor și nu a jucat în finala pierdută cu 3-0 în faţa Franţei lui Zinedine Zidane. De altfel, după Cupa Mondială, el nu a mai fost selecționat în lotul brazilian, până la finalul carierei, din 2005.

LUTO NO ESPORTE! 🖤 O ex-lateral Zé Carlos, que disputou a Copa do Mundo de 1998, faleceu nesta sexta-feira aos 56 anos. A família do jogador estranhou a demora para que ele acordasse nessa manhã e, após a chegada do Corpo de Bombeiros, foi constatada sua morte. O ex-jogador… pic.twitter.com/n2aUpLaNvK

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 25, 2024