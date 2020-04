Fostul mare internațional batav care a evoluat și pentru Ajax și FC Barcelona a declarat că a fost testat pentru COVID 19, iar faptul că rezultatul a fost unul negativ l-a dezamăgit.

„Când am primit rezultatul pentru coronavirus şi am aflat că nu sunt contaminat, am fost bucuros pe de o parte, dar pe de alta aş fi preferat să fiu pozitiv! Acum m-aş vindeca şi aş deveni imun!”, a fost reacţia surprinzătoare a lui Frank de Boer.

În prezent, Frank de Boerantrenează în primul eșalon din SUA, la Atlanta United, iar în trecut le-a mai pregătit pe Ajax, Inter Milano și

Crystal Palace. El a fost testat pentru boala COVID-19, după ce unul din membrii staffului trupei pe care o pregătește în prezent nu s-a simţit bine, iar apoi antrenorul portarilor a acuzat şi el simptome similare cu cele provocate de coronavirus.