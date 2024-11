Un fenomen meteo extrem îi bagă în ceață pe specialiștii. Se anunță un haos greu de gestionat

Fenomenul La Niña – care influențează semnificativ vremea în întreaga lume – se lasă așteptat. Anul acesta, sosirea întârziată și manifestările aparent mai slabe ale acestui fenomen creează incertitudini majore pentru specialiștii în meteorologie și provoacă un efect în lanț asupra prognozelor economice, energetice și agricole. Cu toate că Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) așteaptă apariția La Niña până la sfârșitul lunii noiembrie, previziunile rămân dificile din cauza manifesărilor mai slabe ale fenomenului și ale interacțiunii sale cu alte fenomene meteorologice care pot domina sezonul.

Cum influențează La Niña vremea: ce se schimbă în 2024?

În mod tradițional, La Niña determină o iarnă mai rece și umedă în regiunile nord-vestice ale Americii de Nord și în Marile Câmpii, dar și condiții mai uscate și mai calde în sudul Statelor Unite și, uneori, în California. În plus, fenomenul aduce o iarnă umedă în nord-estul Americii, cu furtuni care traversează zonele de coastă și se intensifică în interiorul continentului, generând ninsori abundente în New York și New England, arată Bloomberg.

Însă, odată cu întârzierea sa din acest an, specialiștii NOAA sugerează că, dacă va apărea, La Niña ar putea fi activă abia în martie 2025, ceea ce înseamnă că efectele sale s-ar putea manifesta târziu și doar parțial în acest sezon de iarnă.

Rolul altor modele meteorologice

În lipsa unui fenomen La Niña puternic, alte modele climatice, cum ar fi Oscilația Atlanticului de Nord (NAO), ar putea juca un rol mai important în definirea vremii. Această oscilație constă într-o fluctuație a presiunii atmosferice între Azore și Islanda și poate aduce temperaturi neașteptat de blânde sau reci în SUA și Europa, în funcție de ciclul său. În acest context, apariția La Niña devine incertă, cu o influență mai slabă decât în anii trecuți, ceea ce face ca sezonul de iarnă să fie mai puțin predictibil.

În sprijinul acestor îngrijorări, Biroul Australian de Meteorologie a anunțat recent că șase din șapte modele meteorologice nu indică apariția unei La Niña intens între decembrie și februarie, lăsând sezonul de iarnă fără un „călăuzitor” climatic puternic. Aceasta adaugă un nivel de complexitate pentru previziunile meteo, în condițiile în care fermierii, companiile de energie și lanțurile de aprovizionare sunt deja preocupate de impactul schimbărilor climatice.

La Niña și provocările pentru cererea de energie peste iarnă

Din perspectiva sectorului energetic, absența unei La Niña clare îngreunează estimările privind cererea de energie. În general, fenomenul La Niña este cunoscut pentru temperaturile scăzute din zonele de nord, ceea ce duce la un consum mai mare de energie pentru încălzire. Cu toate acestea, dacă La Niña rămâne slab sau nu se manifestă, ar putea rezulta o iarnă cu temperaturi mai blânde, ceea ce ar modifica prognozele actuale pentru consumul de energie.

Pe măsură ce operatorii rețelelor energetice și companiile de utilități din America de Nord și Europa se pregătesc pentru sezonul rece, incertitudinea provocată de lipsa unui fenomen La Niña puternic și influența schimbărilor climatice complică planificarea și managementul resurselor energetice. Absența acestui fenomen ar putea, de asemenea, să afecteze prețurile energiei pe piețele globale, pe măsură ce cererea de combustibili fosili ar putea să fluctueze mai puțin decât în sezoanele de iarnă caracterizate de un astfel de fenomen activ.

Precipitații imprevizibile și îngrijorări pentru recoltă

În sectorul agricol, lipsa unei La Niña puternic complică previziunile privind cantitatea de precipitații, o variabilă esențială pentru fermieri în evaluarea recoltelor plantate din toamnă.

Fenomenul meteo aduce de obicei mai multă umiditate în anumite regiuni, dar dacă fenomenul nu se va manifesta așa cum era prevăzut, fermierii ar putea să se confrunte cu o iarnă mai uscată și mai blândă decât anticipau.

Fermierii din zonele vulnerabile la secetă din sudul SUA, dar și cei din regiunile nordice, se confruntă cu o incertitudine majoră în ceea ce privește volumul precipitațiilor din această iarnă. În lipsa unui La Niña puternic, aceștia ar putea să se confrunte fie cu precipitații insuficiente pentru culturile de iarnă, fie cu ninsori și ploi abundente neașteptate.

Împreună cu schimbările climatice, care sporesc riscul de fenomene extreme, această situație crește riscurile pentru agricultură și poate afecta prețurile produselor agricole pe piețele globale.