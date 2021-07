Madhu Thangavelu, expert al Universității South Carolina, la departamentul de inginerie astronautică, consideră că acest raport este copleșitor. “Ne așteptam la asta. Mulți dintre noi suspectam că se întâmplă multe alte lucruri cu care nu suntem la curent. Aceste obiecte nu sunt halucinații ale piloților noștri, deoarece toți sunt instruiți să observe lucruri mai puțin comune.”

Alex Dietrich: “ Avem aceste mici puncte albe alungite, care chiar așa arată. Cu excepția faptului că zboară foarte rapid și neregulat.”

Madhu Thangavelu: “ Primul lucru care mi-ar veni în minte este că va urma o coliziune. Dacă este un obiect real, deoarece radarul așa îl arată, acest obiect stă departe de a fi văzut. Ori ține pasul cu tine, ori zboară cu o viteză uluitoare spre tine. Primul lucru pe care îl dorești este să eviți coliziunea.”

Sunt aceste obiecte extraterestre?

Madhu Thangalevu spune că este foarte greu de precizat. Aceste obiecte prezintă dinamica unui zbor pe care nu îl înțelegem, deoarece nu folosim aceleași tehnologii. Tehnologiile noastre nu ne vor permite să pilotăm vehicule la viteze extreme, cu manevre foarte rapide și viteze mari de deplasare.

Alex Dietrich: “ Nu am putut anticipa în ce direcție urma să se îndrepte și nu am putut înțelege cum sistemul de propulsie nu lăsa vreo urmă de fum. În acel moment, am fost confuz. Nu aveam vreo modalitate prin care să explic ceea ce s-a întâmplat.”

Expertul în aeronautică consideră că pe măsură ce tehnologia se va dezvolta, vom observa și alte semne. Oamenii de știință de la NASA consideră că în următorii 30 sau 40 de ani, vom găsi și alte vieți în univers, a spus BBC.

Thangalevu consideră că avem nevoie de ajutor de la rivali pentru a ajunge la o concluzie elocventă în legătură cu această problemă. Aliații susțin Statele Unite. Marea Britanie, de fiecare dată când identifică astfel de obiecte, transmite informațiile către Statele Unite. “Va fi minunat să vedem cum strategii militari se vor sfătui în legătură cu supraviețuirea speciei noastre.”