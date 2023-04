Un cutremur puternic a lovit coasta de est a Rusiei. Ce magnitudine a avut seismul. Video

Serviciul de geofizică al Academiei Ruse de Științe a declarat că cutremurul a măsurat 6,9 și s-a produs în apropierea golfului Avacha, pe coasta de sud-est a peninsulei Kamchatka. Epicentrul cutremurului a fost la o adâncime de 99,5 km în apele golfului Avacha.

Nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami

Un cutremur de pământ cu magnitudinea 6,9 a fost înregistrat luni în regiunile costiere ale Orientului Îndepărtat din Federaţia Rusă, însă Ministerul pentru situaţii de urgenţă din această ţară a anunţat că seismul nu a declanşat un tsunami şi că nu au fost raportate deocamdată victime omeneşti şi nici pagube materiale importante.

Seismul s-a produs la o distanţă de aproximativ 44 de kilometri sud de localitatea Petropavlovsk-Kamceatski de pe coasta rusă de la Oceanul Pacific la o adâncime de 100 de kilometri, potrivit aceluiaşi minister.

Înregistrările video publicate de mass-media din Peninsula Kamceatka, situată la 6.800 kilometri est de Moscova, arată fisuri apărute în zidurile unor clădiri şi sticle sparte în supermarketuri după ce au fost deplasate de pe rafturi în urma seismului, însă nu au fost constatate avarii grave la nivelul structurilor de siguranţă ale imobilelor.

Această zonă de est a Rusiei este aproape de Inelul de Foc din Oceanul Pacific

Peninsula Kamchatka, situată în Orientul Îndepărtat al Rusiei, are o lungime de 1.250 km. Regiunea are cea mai mare densitate de vulcani activi, cu 19 vulcani activi din regiune incluși în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Regiunea este, de asemenea, predispusă la cutremure, deoarece se află în partea de nord-est a unei zone active din punct de vedere seismic din Oceanul Pacific, cunoscută sub numele de Inelul de Foc .

Acesta a fost al doilea cutremur din regiunea Kamchatka în decurs de o lună, după ce un cutremur de 6,1 a lovit coasta de sud a peninsulei Kamchatka pe 8 martie, informează independent.co.uk.