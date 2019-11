„Dacă se menține ritmul votului din diaspora, pentru prima dată voturile din afara țării pot valora cca 10 procente din totalul voturilor exprimate. Dacă ne uitam cum au arătat procentele in primul tur in diaspora putem spune ca nici nu mai conteaza care este rezultatul in țară”, a consemnat Vladimir Ionaș pe pagina sa de Facebook.

BEC anunță că, până duminică la oră 10.00, au votat 1,316,971 de români, adică 7,22 %.

Peste 18,2 milioane de români cu drept de vot sunt aşteptaţi, duminică, să-şi exprime opţiunea electorală într-una dintre cele 18.748 de secţii de votare organizate în ţară.

Votarea are loc până la ora 21.00, dar secţiile unde sunt cozi pot rămâne deschise până la ora 23.59.

În străinătate, procesul electoral a început în noaptea de joi spre vineri şi continuă până luni, la ora 7.00.

Peste 715.000 de români cu drept de vot au domiciliul în afara ţării, iar până la această oră au votat la secţiile de votare din străinătate 366.500 dintre ei, faţă de 273.282 la primul tur.

