Un cunoscut artist din România a dat anunț la matrimoniale pentru a-și găsi jumătatea. „Am așteptat 40 de ani și tâmpita nu mai vine”

Viața sentimentală nu a fost niciodată una cu care să se poată lăuda. Mihai Trăistariu a vorbit de nenumărate ori despre acest subiect, însă de data aceasta pare decis să renunțe la statutul de burlac. Artistul a susținut în cadrul unui interviu că a trecut mai bine de un an de când nu a mai fost implicat într-o relație și simte nevoia să aibă lângă el o prezență feminină, care să îi însenineze zilele.

Mihai Trăistariu susține că are lipici la fetele mult mai tinere decât el, cele de 20 și ceva de ani. Ultima lui iubită se încadra tot în aceeași categorie, așa că artistul a susținut că de vină pentru eșecul relației a fost diferența de vârstă. Deși cunoaște extrem de multe fete, el susține că niciuna nu este ajunsă la maturitate din punct de vedere sentimental, astfel încât să fie pregătită pentru o relație serioasă.

Celebrul cântăreț este în căutarea unei partenere de viață și a recunoscut că a apelat și la matrimoniale pentru a o găsi. A postat un anunț pe rețelele de socializare, care oferă mai degrabă o doză de ironie asupra vieții sale amoroase.

Mihai Trăistariu își dorește o parteneră de viață, însă niciuna nu pare potrivită pentru el

„E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea. Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net. Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars.

Postarea în care își caută jumătatea pe internet a strâns multe comentarii de la fanii artistului, care îl sfătuiau să nu mai caute persoana potrivită, pentru că aceasta va veni singură în viața lui, la momentul oportun. Amuzat de toate aceste sfaturi, artistul a postat un mesaj ironic.

„Nu mai cred în basme.

Am așteptat 40 de ani și tâmpita nu mai vine”, a scris Trăistariu pe Facebook.