Un cunoscut antrenor din fotbalul românesc, mărturisire neașteptată: Am învins cancerul

Iași. Cu două zile înainte ca echipa sa, Poli Iași, să debuteze în noul sezon Superliga, Tony Da Silva a făcut o mărturisire la care puțini se așteptau. Antrenorul a dezvăluit că a suferit de cancer, lucru care în prezent nu-l mai face să se teamă de nimic.

Tony Da Silva, antrenorul echipei Politehnica Iași, a subliniat obiectivul clar al clubului pentru sezonul 2024-2025 în Superliga României: salvarea de la retrogradare fără emoții. Într-o declarație puternică într-o conferință de presă, Da Silva a evidențiat încrederea în lotul său și în capacitatea jucătorilor de a face față provocărilor sezonului viitor. El a menționat că, deși au pierdut jucători importanți precum Lung, aducerea de noi jucători valoroși și experienți în această vară consolidează echipa pentru a atinge obiectivele stabilite.

Antrenorul a subliniat importanța curajului, a determinării și a atitudinii pozitive în echipă, exprimând încredere că, dacă jucătorii vor avea curaj, nu vor mai experimenta emoțiile intense din sezonul trecut.

„Deși nu i-am putut păstra pe Lung, Bettaieb și Buș sunt foarte încrezător. Avem un schelet foarte puternic de anul trecut, am adus jucători valoroși, de perspectivă sau cu experiență, în această vară. Eu am învins cancerul, am salvat Poli, nu mi-e frică de nimic!”, a declarat tehnicianul într-o conferință de presă.