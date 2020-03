New York Times a relatat că prietenii lui Ren Zhiqiang, cunoscut drept „The Cannon”, a dispărut sâmbătă dimineață devreme. Suntem foarte îngrijorați pentru el”, a spus Wang Ying, om de afaceri şi prieten al lui Ren. „Voi continua să-l caut”.

Dispariția lui Ren vine după ce a postat pe blogul său un articol înfiorător care critica reacția lui Xi la criza coronavirus. El l-a numit pe Xi un „clovn” înfometat de putere și a spus că cenzura discursurilor din partea Partidului Comunist de la guvernare a agravat criza.

Ren Zhiqiang: „Această epidemie de pneumonie Wuhan a confirmat realitatea: oamenii „au fost abandonați”. Fără un mediu care să reprezinte interesele oamenilor prin publicarea faptelor reale, viața oamenilor este devastată atât de virus, cât și de boala majoră a sistemului.

Am ascultat discursul lui Xi dar ceea ce am văzut acolo a fost exact opusul „importanței” raportate media și on-line. Nu am văzut un împărat stând acolo, expunându-și „hainele noi”, ci un clovn care a insistat să continue să fie împărat”, a scris magnatul pe blogul său după care a dispărut în acest weekend”, conform celor raportate de NYT.

