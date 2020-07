O poză a cuplului cu noile lor documente pe contul de Instagram al primului ministru elen.

Hanks şi Wilson urmau să primească paşapoartele greceşti mai devreme, însă nu le-au putut ridica din cauza pandemiei de coronavirus.

Hanks s-a convertit la credinţa ortodoxă în 1988 şi deţine o casă în Antiparos împreună cu Wilson, care are origini greceşti din partea mamei sale şi a fost crescută în tradiţia creştin ortodoxă.

Cuplul și copii lor au devenit cetățeni de onoare ai Greciei, anul trecut – după ce oficialii au subliniat rolul lui Hanks în a ajuta la sensibilizarea oamenilor cu privire la incendiile din 2018 care au devastat zonele din apropierea Atenei și au ucis peste 100 de persoane.

„Tom Hanks este o persoană care a arătat un interes real față de persoanele care au suferit din cauza incendiului din Mati și a promovat această problemă în mass-media globală”, a declarat ministrul grec de Interne, Takis Theodorikakos, pentru CNN.

Wilson, care are rădăcini grecești, și Hanks, un convertit ortodox grec, au fost deseori observați petrecându-și vacanța în Grecia, unde dețin și proprietăți pe insula Antiparos.

Cei doi au produs mai multe filme bazate pe comunitatea greacă și nu se opresc niciodată să împărtășească admirația lor pentru țară și pentru oamenii săi.

„Am fost elen pentru o bună parte din viață”, a spus Hanks reporterilor la premiile Globul de Aur 2020 la începutul acestui an. „Grecia este un refugiu … Am fost în întreaga lume, am fost în cele mai frumoase locuri din lume. Niciunul dintre ei nu frânge Grecia”.

„Terenul, cerul, apa, este bun pentru suflet, este un loc vindecător”, a spus Hanks.

Tom Hanks a câştigat două Oscaruri pentru rolurile din filmele „Forrest Gump” şi „Philadelphia”. Wilson este activă în industria filmelor ca producător.