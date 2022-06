Un bijutier din Kiev a decis să ajute forțele ucrainene într-un mod nemaivăzut

Oberig, fondată de Tetiana Kondtratiuk, a fost nevoită să facă față faptului că angajații săi au fost împărțiți între aderarea la forțele armate ale Ucrainei, alții care fug de conflict și unii care continuă să lucreze. Unitatea de producție a companiei din Harkov a fost forțată să se închidă pe fondul bombardamentelor rusești, în timp ce sediul central din Kiev s-a mutat în vestul Ucrainei.

Ajutor oferit forțelor ucrainene

Kondtratiuk a fost forțat să reducă operațiunile lui Oberig și să înceapă să construiască armuri corporale din vânzările de bijuterii. Ea a spus că Oberig a trimis acum 6.000 de piese de armătură în prima linie. Dar Kondtratiuk a vrut să contribuie cu bijuteriile ei la război. Drept urmare, compania a început să producă verighete din argint pe care le-ar putea dona cuplurilor care luptă în forțele armate ucrainene.

„De la începutul războiului, am văzut o mulțime de povești despre soldații care s-au căsătorit pe front”, a spus Kondratiuk pentru Insider. „Mi-a venit gândul să le pun inele Oberig și l-am sugerat asta echipei. Ideea de a ajuta soldații, care aparent nu au timp și posibilitatea de a cumpăra verighete, ne-a inspirat și ne-am dat seama că trebuie să-l punem în aplicare.”

Kondtratiuk a spus că până acum au fost donate soldaților 148 de verighete. Ea primește cereri de la soldați, partenerii lor și, uneori, de la comandanții de pluton dornici să plaseze o comandă pentru mai multe persoane din divizia lor. Ea a spus că a primit și mai multe solicitări de la

soldații care au fost înconjurați în uzina Azovstal din Mariupol.

Schimbarea afacerii

În dimineața zilei de 23 februarie, Anastasia Herasymova și soțul ei Denis au declarat pentru Insider că au simțit o oarecare anxietate cu privire la acumularea de trupe rusești, înainte ca lumea să fie zguduită de invazie chiar a doua zi. „Nu am vrut să mâncăm și să bem, nu am vrut să facem nimic. Nu am dormit. Nu aveam de gând să plec din Ucraina", a spus Anastasiia.

Denis, care lucrează ca medic cu armata ucraineană de la mijlocul lunii mai, a folosit o verighetă Oberig când el și Anastasia s-au căsătorit pe 20 mai. „Nu prea cred în Dumnezeu, dar mă rog pentru siguranța lui în fiecare noapte”, a spus Anastasiia. "Îmi îndrept toate gândurile ca Dumnezeu să îl apere”.

Kondratiuk a spus că Oberig și-a reînceput munca fizică în magazinul din Kiev, dar recunoaște că afacerea a fost schimbată total. "Visăm să ne întoarcem la muncă și să dezvoltăm afaceri într-o Ucraina pașnică. Dar pentru a face acest lucru posibil, este extrem de important să aducem victoria mai aproape prin orice mijloace", a spus ea, potrivit Business Insider.