Un bărbat de 33 de ani a descoperit că s-a născut cu ovare și uter după ce a sesizat sângerări în timpul urinării

În ciuda faptului că are organe genitale masculine, el s-a născut cu cromozomi sexuali feminini, ovare și un uter, l-au informat medicii pe bărbatul dintr-un orășel din provincia Sichuan. Chen petrecuse mai bine de 20 de ani, având menstruație, fără să-și dea seama, respingând sângele recurent din urină și durerea din abdomen.

Bărbatul care nu se poate reproduce

După ce a experimentat disconfort susținut în și în jurul stomacului său, un medic l-a diagnosticat cu apendicită. Dar după tratament, durerea a continuat și un control medical de anul trecut a dezvăluit adevărata cauză a stării sale. Durerea a fost cauzată de menstruație și sângele recurent în urină a fost ca rezultatul menstruației.

Chen a fost șocat de revelație și un spital de specialitate l-a informat că are și organe reproducătoare feminine. A fost tulburat de descoperire și a suferit o intervenție chirurgicală de trei ore, luna trecută, pentru a-i fi îndepărtat. Chen avea niveluri sub medie ale hormonului sexual masculin androgen, iar nivelurile sale de hormoni sexuali feminini erau comparabile cu cele ale unei femei adulte sănătoase.

Chirurgul care a efectuat operația, Luo Xiping, a declarat pentru South China Morning Post că pacientul „s-a simțit rapid în largul său și i-a fost restabilită încrederea în sine, după operație. Din acest moment, el își poate trăi viața ca bărbat, dar nu se poate reproduce pentru că testiculele nu pot produce spermatozoizi”. Luo a spus că afecțiunea este adesea descoperită încă din anii adolescenței. Și, deși au avut un impact redus asupra sănătății fizice a cuiva, ar putea duce la traume psihologice, a susținut el.

Un caz similar

În luna martie a anului trecut s-a întâmplat un caz similar, când s-a descoperit că o femeie de 25 de ani din China s-a născut cu cromozomi masculini, după ce a vizitat un medic în legătură cu o leziune la gleznă.

Tânăra, cunoscută doar sub numele de Pingping, nu avusese menstruație în viața ei, dar a recunoscut că a ascuns acest fapt din jenă. Când mama ei a dus-o la un medic în copilărie, i s-a spus că s-ar putea să se dezvolte mai lent decât alții. „După ce am crescut, am găsit această problemă destul de jenantă, așa că nu am tratat-o ​​în serios”, a spus ea, potrivit Mirror.co.uk.