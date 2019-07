Avocatul constănțean Sorin Sandru, încarcerat la penitenciarul Poarta Albă-Secția Exterioară Valu Traian din luna august 2018, fiind condamnat la trei ani și opt luni pentru trafic de influență și spălare de bani, arată, într-un memoriu remis Evenimentului zilei, că, după ce în prima fază nu i s-a oferit un loc de muncă, conform cererii pe care o făcuse, pe 15 noiembrie a fost repartizat la brigada igienizare (sere).

Nici primul și nici ultimul care moare în pușcărie

„Am început munca și la câteva zile am realizat că atât condițiile de muncă, cât și natura muncii pe care trebuia să o prestez era în contradicție cu starea mea de sănătate, eu fiind hipertensiv gr.I, cât și în ceea ce stipulează în art. 7 (?) din Lg. 1/254/2013 și în art. 173 din HG 157/2016.

Având în vedere aspectele arătate, condițiile de muncă fizică foarte grea și temperaturi foarte scăzute, factori favorizanți unui infarct și pe fondul unor episoade de insuficiență respiratorie și amețeli, am formulat în data de 03.12.2018 o cerere prin care solicitam conform dispozițiilor legale schimbarea locului de muncă, cerere înregistrată sub E10/IX/953 din 04.12.2018.

Această solicitare, în ciuda argumentelor de fapt și de drept expuse, mi-a fost respinsă (…) Mai mult, mi-a spus că nu ar fi nici o problemă chiar dacă aș face infarct și aș muri, că nu sunt nici primul și nici ultimul deținut care moare în pușcărie (…) Constrâns fiind de condițiile foarte grele de muncă și de faptul că am avut episoade repetate de insuficiență respiratorie și amețeli, în data de 04.01.2019, am formulat o nouă cerere de schimbare a locului de muncă, cerere înregistrată sub nr. E10/IX/962 din 04.01.2019, ulterior respectiv în data de 31.01.2019 am fost prezentat Comisiei de selecționare și repartizare a deținuților la muncă, ocazie cu care am fost încunoștiințat că, dacă nu sunt de acord să îmi desfășor activitatea în acel loc de muncă, un alt loc de muncă nu mai există pentru mine și, prin urmare, dacă refuz acest loc de muncă trebuie să rămân în cameră, având în vedere starea mea de sănătate am ales să rămân în cameră”, scrie Sandru în memoriul adresat redacției.

Fără respectarea protecției muncii

„Menționez că munca în Penitenciarul Poarta Albă-Secția Exterioară Valu Traian se desfășoară fără respectarea celor mai elementare reguli de protecție a muncii și de igiena muncii. Respectiv nu se acordă echipament de lucru și nici de protecție, cu toate că dispozițiile legale în vigoare prevăd expres acest lucru, condițiile de igienă a muncii lipsesc cu desăvârșire, iar condițiile în care se desfășoară lucrul sunt greu de imaginat.

Dat fiind faptul că am fost repartizat pe cameră în mod nejustificat, am început semnalarea instituțiilor ca Avocatul Poporului, Comisia pentru Abuzuri din Parlamentul României, ministrul Justiției, Inspecția Muncii și, nu în ultimul rând, Administrația Națională a Penitenciarelor. Vreau să arăt că toate instituțiile mi-au comunicat că au trimis sesizările făcute către Administrația Națională a Penitenciarelor spre competentă soluționare, ce s-a întâmplat mai departe, nimic, niciun demers nu a fost încununat de succes, cu toate că am prezentat probe concludente”, mai arată fostul avocat.

Rapoarte disciplinare pentru a-l „cuminți”

Sorin Sandru mai precizează, în memoriu, că demersurile sale au supărat administrația penitenciarului, care a început să-i întocmească rapoarte de incident desciplinar, urmărind să-i închidă gura, dar și să-i schimbe regimul de executare în unul mai sever, în vederea mutării sale într-un alt penitenciar. După îndelungi demersuri în instanță, a reușit în mare parte să anuleze aceste rapoarte, celelalte fiind în curs de soluționare.

Patru luni de dureri de dinți

„De mai bine de patru luni mă rog de administrația penitenciarului să mă prezinte la un cabinet stomatologic, pe cheltuiala mea, în vederea repoziționării unei lucrări dentare care acoperă întreaga jumătate stângă a mandibulei. Menționez că deși au trecut mai bine de patru luni de la solicitarea făcută, deși am menționat că suport întreaga cheltuială, deși am dureri insuportabile, fapt ce mă obligă să iau zilnic cantități apreciabile de antibiotice și antiinflamatoare, doza de umanitate în a-mi curma suferința în care mă aflu nu există, cu toate că dispozițiile legale în vigoare respectiv cele prevăzute la art. 156 din HG 157/2016 prevăd în mod expres modul de soluționare a unor astfel de situații.

Consider că această situație tragică în care mă găsesc, se datorează faptului că am îndrăznit să vorbesc despre fărădelegile petrecute în acest penitenciar, fărădelegi care continuă și astăzi când vă scriu aceste rânduri. Sper că prin intermediul dumneavoastră, opinia publică să ia cunoștință de ceea se întâmplă în acest penitenciar și astfel autoritățile în drept să ia măsurile ce se impun pentru că fără presiunea opiniei publice, cei în drept nu intenționează să facă nimic în vederea respectării legii în penitenciar”.

Administrația Penitenciarelor se ascunde după Legea 544

Evenimentul zilei a cerut Administrației Penitenciarelor (ANPR) să-i comunice, conform legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public: „Ce măsuri ați luat ca urmare a redirecționării către instituția dumneavoastră, în lunile februarie și martie 2019, a plângerilor deținutului Sandru Sorin, încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, Secția Exterioară Valul lui Traian, către Avocatul Poporului, Comisia pentru Abuzuri din Camera Deputaților, Ministrul Justiției, Inspecția Muncii”.

Răspunsul ANRP

„În conformitatea cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, orice informație privind o persoană fizică identificată sau indentificabilă constituie informație cu privire la datele personale, exceptându-se de la liberul acces al cetățenilor.

Totodată, în conformitatea cu prevederile Ordonanței nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, răspunsul la petiția înregistrată de autoritatea sau instituția publică sesizată se comunică petiționarului. În acest context, informațiile solicitarea cu privire la persoana indicată nu vă pot fi puse la dispoziție, neconstituind informații de interes public”, a fost răspunsul, care nu a lămurit nimic, al ANRP.

Pentru unii mumă, pentru alții ciumă

Sorin Sandru aduce în memoriul său acuzații grave de corupție unor conducători ai Penitenciarului Poarta Albă, dar pe care deocamdată, din lipsă de probe, le dăm deoparte. Însă ele sunt oarecum confirmate de o declarație a lui Gigi Becali făcută în februarie și preluată de stiripesurse.ro în această știre: „Becali a mărturisit că pe când era închis la Poarta Albă, Hagi l-a angajat la academia sa. Însă, patronul FCSB nu muncea, așa cum știau cei din penitenciar. «Am greșit cu Gică Hagi cu TAS-ul. Gică a fost fratele meu. Mă ținea acolo (n.r. la muncă la Academie) făceam ce voiam eu, plecam la șase, veneam la șase seara. Aveam apartament de 7 stele. Dacă venea directorul aveam șapte paznici și, pac!, mă sunau și îmi spuneau că vine directorul. Le spuneam să-l țină la poartă un sfert de oră, că el venea în control. Oamenii care mi-au fost aproape în timpul pușcăriei vor avea în mine un sprijin», a declarat Becali”. Gigi Becali a prestat muncă, potrivit penitenciarului Poarta Albă necalificată pentru firma S.C. Viitorul S.A. – întreţinere clădire intrerior şi exterior, spaţii verzi, terenuri sportive.

