Un atacator a deschis focul într-o bancă din Louisville, Statele Unite. Poliția a raportat mai mulți morți și răniți. Video

Un trăgător a deschis focul luni, 10 aprilie, în Louisville, principalul oraş din statul american Kentucky. Poliția a relatat că acesta a făcut mai multe victime, fără să dea detalii despre numărul acestora, potrivit AFP şi Reuters. Conform presei din Statele Unite, în urma atacului au murit patru persoane, iar alte opt au fost spitalizate cu răni destul de grave. Alte surse vorbesc despre cinci morți și șase răniți.

„Confirmăm că există un atacator în acţiune” în centrul oraşului, a scris pe Twitter poliţia locală, într-o primă fază, menţionând că există „mai multe victime”.

Ulterior, autoritățile locale au revenit cu noi informații și au precizat că trăgătorul a fost neutralizat. Corespondenții presei locale care au transmis de la fața locului, au relatat că în zonă au fost dislocate efective numeroase ale poliției.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a anunţat că s-a deplasat imediat la faţa locului, iar primarul din Louisville, Craig Greenberg, le-a cerut locuitorilor să evite zona.

