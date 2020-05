Iată ce a scris Mihai Mărgineanu pe Facebook:

„Am descoperit si prostii din jurul nostru care cred inca in povesti cu Cenusareasa si Zmei de covid. Am vazut si babele care nu vor sa dea temperatura la nimeni . Am ras ! Dar gata!

S-a impartit din nou lumea in cele doua tabere Pro si Contra masurilor severe de austeritate. unii zic sa fie impuscati toti cei care ies afara, ceilalti zic sa se iasa fara masca .

Hai sa dam drumul la teatre, la concerte, la cluburi si restaurante, si la muncile noastre cele de toate zilele pentru ca, oricum nimic nu o sa mai fie ca inainte dupa ce ati tampit cu televizorul jumatate de populatia tarii .

Daca se poate merge la Obor , de ce nu se poate merge la teatru. Densitatea e mai mica in sala la Nottara

Nu vreau sa-mi scrie niciun destept si mai ales, nicio desteapta care stie ea sau el cum sta treaba. Nu vreau niciun mesaj de la nimeni care sa-mi aduca aminte ca eu sunt artist si n-ar trebui sa ma intereseze astea (cea mai mare idiotenie dintre toate!!! De parca viata mea nu ar fi afectata de deciziile proaste ale politicului).

Vreau sa intram din nou in viata noastra .

Nu vreau sa mai trebuiasca sa scriu nicio declaratie pe propria raspundere care este inutila ca si gaura in prezervativ.

Desi il stimez , nu mai vreau sa ma certe Presedintele Tarii la televizor ca pe un copil de gradinita care a dat cu mancarea pe perete. Sunt major, educat si cred ca destul de destept ca sa -mi dau seama de mult mai multe decat crede oricine.

Vreau sa aveti bun simt si sa va dati seama ca totul a fost extrem , dar extrem de exagerat. Nu ne putem ascunde in casele noastre 3 luni de zile pentru ca afara s-a produs o gripa un pic mai altfel . Pentru ca este o gripa ! trei luni !!!!

E momentul sa recunoasteti ca ati gresit . Si nu va va acuza nimeni .Pentru ca a gresi e omeneste!

Cat despre cei care ati facut milioanele, sa le cheltuiti sanatosi si sa nu fie nevoie sa-i dati tot la doctori .

Multumim TUTUROR posturilor de stiri care ne-au intoxicat la propriu cu mesajele panicoase si panicante, Multumim politicienilor dementici care ne ameninta ca pe niste mucosi ca daca nu suntem cuminti ei dau din nou starea de urgenta .

Dar gata …

Hai sa ne intoarcem la viata noastra, ca s-a terminat!”.