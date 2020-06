Scandalul Adria Tour este departe de a se termina. Până acum, depistați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 au fost Grigor Dimitro, Novak Djokovic și soția sa (Jelena), Borna Coric, Viktor Troicki, antrenorul lui Dimitrov (Chris Gro) și antrenorul de fitness al lui Djokovic. Acum, și antrenorul „Nole” a contactat virusul. Este vorba despre legendarul Goran Ivanisevic (în dreapta imaginii). După două rezultate negative la testul Covid-19, în ultimele 10 zile, Ivanisevic a anunțat că a ieșit pozitiv.

„Din nefericire, după două teste cu rezultat negativ în ultimele zece zile, tocmai ce am aflat că am fost testat pozitiv. Mă simt bine şi nu am niciun simptom. Aş vrea să îi informez pe toţi cei care au fost în contact cu mine că am fost testat pozitiv şi să le cer să aibă grijă de ei şi de cei dragi. Voi rămâne în autoizolare. Le urez tuturor celor infectaţi însănătoşire grabnică”, a scris Goran Ivanisevic într-un mesaj pe Instagram.

Competiția demonstrativă din Balcani, organizată de liderul ATP Novak Djokovic, a devenit focar de infecție cu SARS-CoV-2.

Novak Djokovic afirma în urmă cu aproape două luni că se opune vaccinării îpotriva Covid-19 și că este pregătit să se retragă din tenisul de performanță dacă jucătorii vor fi obligați să-l folosească.

„Personal, mă opun vaccinării şi nu mi-aş dori să fiu obligat de cineva să mă vaccinez pentru a putea călători. Dar dacă va deveni obligatorie vaccinarea, va trebui să iau o decizie. Am propriile mele gânduri în legătură cu această problemă şi nu ştiu dacă acestea se vor schimba la un moment dat.

Ipotetic, dacă sezonul se va relua în iulie, august sau septembrie, deşi este puţin probabil, am înţeles că un vaccin va deveni o cerinţă imediată după ce vom ieşi din carantina strictă, dar încă nu există un vaccin”, spunea „Nole” într-o discuție pe Facebook cu alți sportivi sârbi. (FOTO: Facebook/djokovicofficial)