Artistul de muzică popular a dus o luptă grea cu o boală cumplită, care l-a învins în cele din urmă. În anul 2016, Călin Horon a fost diagnosticat cu cancer în stadiu terminal.

„Solistul Călin Horon a plecat la Domnul! Fratele Călin Horon, fost interpret de muzică populară, a plecat la Domnul! Fratele Călin Horon a fost membru în Biserica Ghetsimani Chicago. Dumnezeu să mângâie familia!”, este mesajul lui Octavian Curpaș, distribuit de Monitorul de Cluj.

Printre piesele sale care au strâns câteva mii de vizualizări pe YouTube, amintim: „Am nevastă tare mândră”, „Omu’ iute-mbătrânește”, „Viața între străini” sau „Cântecul românului printre străini”.

„În noiembrie, am fost în căruț cu rotile, iar într-o lună de zile, Dumnezeu și-a arătat puterea Lui, îndurarea și mila Lui, că are îndurare de fiecare. Am fost un gunoi, un nenorocit în fața lui Dumnezeu. N-am știut că există Dumnezeu până la 46 de ani, deși am trecut prin muzica folclorică prin toate păcatele lumii”, dezvăluia Călin Horon, în urmă cu doar câteva luni, în cadrul unei mărturii la Biserica Maranata din Phoenix, Arizona.

