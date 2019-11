Denise Rifai este vocea numărul 1 a Realității Plus și nu a scăpat prilejul să analizeze conferințele susținute marți de Klaus Iohannis, respectiv Viorica Dăncilă.

Cunoscuta realizatoare tv atacă ipocrizia liderului PSD, într-un mesaj postat pe Facebook. Rifai susține că Dăncilă nu există în această cursă electorală și o numește „anomalie politică. Este importantă doar pentru boutiq-urile unde investește zeci de mii de euro, sute de mii chiar, pe hainele și acareturile pe care le poartă cu un aer fake de noblesse a la Videle”.

Ce-i reproșează Denise Rifai candidatei Viorica Dăncilă este tocmai atitudinea duplicitară cu care defilează în campanie. Vorbește despre echitate socială, dar o face purtând haine și bijuterii de sute de mii de euro!

„Mă dezgustă la Dăncilă tupeul fabulos cu care minte cu nesaț”, scrie Rifai, care completează cu următorul exemplu: „Amărâtul ăla de ceas. Al n-șpelea Cartier pe care îl are. Deci, ceasul e din aur, tras în diamante și se vede prin tv că e mega-autentic. Un astfel de ceas costă minimum 35.000 euro. 35! Iar ea minte cu nerușinare că e sub 5.000 de euro. Din ce am vazut, toate acareturile lu’ Dăncilă – ceasurile, bijuurile și broșele – duc în vreo 200.000 euro”.

Pentru Rifai, deznodământul alegerilor de duminică nu poate fi decât unul singur: „De Dăncilă scăpăm. E slabă. Are discurs greoi. E depășită de tot ce i se întâmplă. Este o anomalie politică, așa cum am spus”.

Te-ar putea interesa și: