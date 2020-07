Lucica este o româncă îngrijitoare de bătrâni în Austria. Este în domeniu de mulți ani. Însă, în urmă cu un an, pe când se afla în concediu, Lucica a fost sunată de o cunoștință care i-a promis un nou loc de muncă, dar mai bine plătit, notează Gândul.ro.

S-a reîntors în Austria, unde urma să aibă grijă de doi bătrâni, soț și soție, în vârstă de 88 și 89 de ani, lângă Linz. A rezistat doar șase zile. Nu avea contract de muncă, iar familia la care locuia a început să se poarte foarte urât chiar din prima zi.

Nopți nedormite, frică, alcool în mâncare și viermi în pat, așa povesteşte Lucica experiența pe care a trăit-o la familia din Linz.

„Inițial, intermediara mi-a spus că e o super familie. Am ajuns acolo și din prima zi au început problemele. Colega pe care am înlocuit-o m-a avertizat să stau noaptea cu ușa încuiată. Nu am avut contract, nu aveam nimic. Bătrâna era foarte agresivă, mâncarea o cumpăram de la cantină. Femeia era foarte geloasă, dar avea și motiv. M-am trezit de câteva ori cu soțul ei noaptea în pat. Se trântea peste mine. Am făcut efectiv pe mine de frică. Bătrânii se băteau între ei. A venit fiul lor într-o noapte, au sunat vecinii, dar degeaba. A doua zi au continuat”, a spus Lucica pentru sursa citată.

„Am sunat la poliție pentru că nu am mai suportat. Le-am spus inclusiv că nu aveam contract. Bătrânul prindea momentul când soția dormea și intra peste mine, forța ușa. Eu trebuia să cobor să văd ce se întâmplă între ei. Era atâta mizerie în casă. Nu puteam dormi. Efectiv, ieșeau viermii din pat, era o mizerie cruntă. Nu puteai sta acolo. Am aflat că nicio altă coleagă nu a reușit să stea mai mult de câteva zile acolo”, a mai spus femeia.

Astfel, firmele românești de intermediere fac de foarte multe ori abuzuri asupra lucrătoarelor, nu le plătesc și le cer mereu comisioane ilegale.

„Firma avea o intermediară. O fostă colegă m-a intermediat cu acea firmă din România. Mi-a spus că e o firmă foarte bună, asta m-a convins să plec. Nu am avut contract, am primit banii doar pentru transport: 300 de euro”, a mai povestit Lucica, pentru care experienţa cu bătrânii Linz a fost o lecţie.

Acum, Lucica lucrează la o altă familie, dar direct printr-o firmă din Austria, se arată ziarulromanesc.at.

Aproximativ 43.000 de îngrijitoare și îngrijitori, din România, lucrează în Austria, potrivit datelor statistice.