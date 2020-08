Umilință totală suferită de o echipă românească în cupele europene. CS „U” Craiova, vicecampioana României, a fost eliminată, joi, din Liga Europa, după eșecul suferit în deplasare, pe terenul echipei Lokomotiv Tbilisi (Georgia), scor 1-1, în primul tur. După o primă repriză fără goluri, gruzinii au deschis scorul în minutul 57 prin Irakli Sikharulidze și au mai punctat datorită lui Imran Oulad Omar în minutul 61.

Oltenii au marcat atunci când totul era pierdut, în minutul 90+4, prin Ștefan Baiaram. La final, antrenorul Cristiano Bergodi a declarat că nu are de adus prea multe reproșuri elevilor săi. Cu excepția golurilor încasate pe contraatac.

„E normal că ne doream să trecem de acest tur preliminar, dar din păcate pierdem. Nu am făcut un meci prea reușit. Singurul reproș pe care îl pot face e că am luat două goluri pe contraatac în deplasare. Asta m-a deranjat. Mergem înainte, nu avem ce face. În prima repriză am controlat jocul, dar am luat decizii proaste în careu.

În partea a doua ne-au găsit ei dezechilibrați. După 2-0 am încercat și cu doi atacanți, dar asta a fost. Nu sunt de acord că au fost mai buni cei de la Lokomotiv. Au fost două contraatacuri foarte bune. Noi nu am făcut acoperire preventivă. Am urmărit echipa asta, e bună, schimbă multe sistem de joc. Nu ne-a surprins, dar au fost acele contraatacuri”, a afirmat tehnicianul Craiovei.

Universitatea Craiova a avut o experiență neplăcută în Georgia și în sezonul 1994-1995, atunci când „alb-albaștrii” au fost eliminați de Dinamo Tbilisi, din Cupa UEFA, după un eșec în deplasare, scor 0-2, și unul pe teren propriu, scor 1-2.

În acest sezon al Ligii Europa, România a rămas cu trei formații. În turul al 2-lea preliminar vor evolua CFR Cluj (eliminată din preliminariile Ligii Campionilor), FCSB (a trecut de armenii de la Shirak, scor 3-0) și FC Botoșani (a învins-o pe Ordabasi, în Kazahstan, scor 2-1).