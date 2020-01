Tănase susține că a vorbit cu Cristina pe la jumătatea lunii decembrie după care „a crezut că este plecată din țară”, văzând că nu mai sună și nu mai postează pe rețelele de socializare.

„Este o veste foarte tristă, eram foarte buni prieteni. Ne leagă o prietenie de aproape 30 de ani, am făcut multe emisiuni, am fost la multe evenimente, am vorbit multe subiecte.

Era o fată foarte sensibilă, se ocupa de câini și făcea asta cu foarte mult devotament. Își dădea toți banii ca să-i salveze, să le cumpere medicamente, să aibă grijă de ei. Era o persoană foarte deosebită.

Am vorbit ultima dată, cred, pe la jumătatea lui decembrie. Am făcut o emisiune despre un roman al meu, Marele Incendiator, dar după aceea ne-am mai văzut și ne-am mai auzit. Eram în legătură destul de strânsă. Eu am crezut, când am văzut că nu mai sună, că nu mai postează pe Facebook, că a plecat în străinătate într-o vacanță și cred că multă lume a crezut asta.

Condițiile în care a murit, singură în casă, nu știu ce s-a întâmplat că nu a putut să dea un telefon la 112, unui prieten, să mă fi sunat, sau pe altcineva… să fii singur în casă și nimeni să nu o caute, probabil că trebuia să petreacă sărbătorile cu cineva, erau lucruri de vorbit… și să cazi jos și să te găsească după atât de multe zile… Este o tragedie”, informează RomaniaTV.

