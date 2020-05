El a spus că starea politicianului este în prezent bună, că toate rezultatele analizelor sunt bune şi în scurt timp acesta va fi externat din spital.

„I s-a făcut un screening complet. În acest moment, toate rezultatele sunt bune, nu a existat decât o cădere de calciu, posibil, starea de sănătate este una bună şi va fi externat în foarte scurt timp. Din partea Spitalului Militar Central va exista o comunicare scrisă cu ce consult i s-a făcut şi ce analize i s-au luat. În cuvintele noastre, este sănătos, i s-au făcut toatele testele, toate analizele specificate de protocolul în vigoare, iar rezultatul este unul bun. Este ok, este bine, este ca înainte de incident”, a declarat Romaşcanu.

Purtătorul de cuvânt al PSD a adăugat că lui Ciolacu i s-a făcut şi testul pentru noul coronavirus, dar încă nu a venit rezultatul. „Din ce ştiu eu, da, pentru că este obligatoriu la orice internare să se facă acest test (pentru COVID-19 – n.r.).

„Mesajul de final este că, după toate testele, toate analizele şi tot screening-ul, nu este nimic anormal, pacientul este sănătos”, a menţionat Romaşcanu.

La rândul său, fostul premier Mihai Tudose a precizat că Marcel Ciolacu a refuzat ambulanţa, dar colegii de partid, aflaţi în sediu atunci când acestuia i s-a făcut rău, au insistat să meargă la spital.

„A refuzat (Marcel Ciolacu – n.r.) salvarea, simţindu-se bine, apoi am sărit cu gura toţi pe el. Eu i-am spus că atunci când am avut infarct, după ce m-au resuscitat, eram bine şi, apoi, am mai păţit-o o dată în salvare. Aşa că să nu se joace. (…) El e un om mai discret şi cu bun simţ, nu… alaiul ăsta duminică. A fost decizia lui până la urmă”, a arătat Tudose.

Reamintim că preşedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i s-a făcut rău, duminică, în timpul conferinţei de presă pe care o susţinea la sediul partidului.