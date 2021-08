În ultimele zile, un elegant Rolls Royce Ghost a fost văzut în traficul bucureștean și multă lume s-a întrebat cine ar putea fi milionarul care și-a completat colecția cu o astfel de bijuterie.

Doar că, surpriză, luxosul autoturism a intrat în flota unei companii de transport pubic, deci este practic accesibil oricui. Adică, dacă vrei fiță, ai fiță. Compania care a ales ”să arunce” pe piață un astfel de serviciu de transport este BlackCab – o alternativă la taxiurile clasice sau Uber, care a pătruns de ceva vreme serios pe piața românescă și care are reputația că oferă servicii impecabile.

Toată lumea cunoaşte că britanicii de la Rolls-Royce fac cele mai exclusiviste şi cele mai scumpe maşini de lux, apreciate de sute de oameni din toate timpurile.



Deși Ghost are cele mai reduse dimensiuni din gama Rolls-Royce, modelul dispune de cel mai puternic motor montat vreodată sub capota unui model al marcii britanice. Este vorba despre un V12 de 6.6 litri care dezvolta 570 de cai putere si 780 Nm si este dublat de o transmisie automată cu opt trepte. Rolls-Royce Ghost sprinteaza în 4.9 secunde de la 0 la 100 km/h si ajunge la o viteză maximă limitată electronic de 250 km/h. Deși nu reprezintăa o problema reală pentru un posesor de Rolls, consumul mediu mixt anunțat de producător este destul de scăzut: 13.6 litri/100 km.

Interiorul, cea mai atrăgătoare parte

Interiorul lui Ghost este cea mai atrăgătoare parte a modelului britanic, fiind orientat 100% spre confortul și relaxarea pasagerilor sai. Aceștia nu vor depune niciun efort pentru a intra în habitaclu: unghiul de deschidere a portierelor posterioare este de 83 de grade, iar închiderea acestora are loc printr-o simpla apasare a unui buton. Interiorul este iluminat natural mulțumită plafonului vitrat de mari dimensiuni. Scaunele posterioare sunt complexe din punctul de vedere al construcției, urmând sa poată fi setate sub forma unei banchete clasice sau sub forma unor scaune de masaj ventilate și încălzite individual.

În România, erau înmatriculate la începutul anului trecut 183 de autoturisme Rolls-Royce.

12 dintre acestea au fost achiziționate în ultimii 2 ani, iar jumătate dintre ele sunt modele SUV Cullinan, cu prețul de pornire de 265.000 de euro fără TVA. Tot în ultimii doi ani, românii au mai cumpărat 3 Rolls-Royce Wraith și câte un model Dawn, Ghost și Phantom.

Nu mai puțin prețioase sunt modelele Rolls-Royce de peste 20 de ani vechime, în număr de 105 înmatriculate în România. Dintre acestea enumerăm exemplare Corniche, Silver Spur, Silver Shadow sau Silver Spirit.