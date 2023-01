Ultima dorință a lui Gică Hagi înainte de moarte. „Când mi-o veni rândul, vreau să…”

Gică Hagi a povestit momentele cumplite prin care a trecut atunci când și-a pierdut tatăl și cât de rău s-a chinuit acesta. Fostul fotbalist a mai declarat că speră să moară repede și să nu îi facă pe apropiați să sufere.

„Când mi-o veni rândul, vreau să mor repede, fără să sufere nimeni de pe urma mea. Nu vreau să-i fac pe cei care mă iubesc să sufere! Tata a murit la 61 de ani şi s-a chinuit foarte tare, iar noi am suferit pe lângă el. Când e momentul să murim, e bine să plecăm repede, aşa cum am venit, nu să suferim. După ce-a murit tata, în doi ani s-a stins şi mama, avea 63 de ani, a suferit mult, l-a iubit prea mult pe tata.”, a spus fostul mare fotbalist, într-un interviu acordat pentru emisiunea „Profesioniştii” de la TVR.

Gigă Hagi, amintiri din copilărie

Gică Hagi a mai povestit că părinții lui au mai avut un copil înainte să se nască el, dar că a murit la doar 9 luni. Fostul fotbalist a mai declarat că tatăl lui l-a răsfățat foarte tare toată viața și că a avut grijă să nu îi lipsească nimic.

„Eu am fost un copil foarte energic, nu eram unul care să stea prea mult în casă. Părinţii se luptau cu mine să vin de la joacă şi eu stăteam numai cu copii mai mari ca mine. Am fost cel mai iubit din familie, eram o bijuterie pentru tata, pentru că-şi dorea un băiat. Îmi dădeau tot ce voiam! Eu am fost şi cel mai mic, am fost răsfăţat mai ales că, înainte să apar eu, părinţii mei au mai avut un băiat, între cele două surori ale mele, care a murit la 9 luni! Cred că şi din motivul ăsta nu avea voie să se atingă nimeni de nimic până cînd nu ziceam eu. Băiatul care s-a stins purta tot numele Gheorghe!”, a spus Hagi.

Când a început să câștige bani din fotbal, Hagi a declarat că l-a rugat pe tatăl său să nu mai muncească și să îl lase pe el să facă munca grea, dar a refuzat.

„Când am ajuns fotbalist, i-am zis tatălui meu să nu se mai ducă să muncească, să stea acasă pentru că are siguranţă. Mi-a zis doar atât: «Vrei să mă omori?!». Îi plăcea munca şi se ducea să lucreze pentru că îşi dorea să fie motivat. La fel ca şi pentru mine, motivaţia a fost în muncă, nu în bani! Valoarea omului stă în ce ştii să faci, nu în bani. Din punctul meu de vedere, dacă mâine mănânc pâine cu zahăr, asta e! Eu pot în orice moment să o iau de la zero. Banii sunt trecători, azi sunt, mâine nu sunt.”