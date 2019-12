În fiecare an, UEFA actualizează clasamentul all time al Ligii Campionilor și a Cupei Campionilor Europeni. Și în acest an, FCSB reușește să se mențină în topul liderilor de pe continent. Se află pe locul 27 all-time, în scădere cu trei poziții. De altfel, este singura echipă românească din ierarhie.

Printre cele 520 de participante, fiind luate în considerare inclusiv tururile preliminare, România are 14 reprezentante. După FCSB, care are 145 de puncte, urmează Dinamo, pe locul 69, cu 68 de puncte, CFR Cluj, pe 115, cu 110 puncte, Craiova, cu 10 puncte, pe locul 207, Rapid cu 5 puncte, pe locul 291 și Oțelul, pe 499 – fără niciun punct. Singura echipă românească cu golaveraj pozitiv este FC Argeș, cu 13-10, locul 235.

Real Madrid, lider detașat în topul UEFA

Clasamentul all-time este condus de Real Madrid – 600 de puncte, urmată de Bayern Munchen – 474 puncte, FC Barcelona – 446 puncte, Manchester United – 374 puncte, Juventus Torino – 349 puncte. Olympiakos, Valencia și Rosenborg au depășit FCSB. PSG este pe 29, iar City pe 44.

UEFA a oferit câte două puncte pentru victorie echipelor participante în competiție și un punct pentru egal. Pentru partidele încheiate la penlaty, se consideră egal.

