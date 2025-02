Actualitate UE nu este o putere militară. Ion Cristoiu: „Toate planurile de război din Europa sunt bazate pe NATO”







O nouă emisiune din cadrul seriei de podcasturi „Hai Live cu Turcescu” a fost difuzată pe canalul de Youtube „Hai România”. Invitatul special al ediției a fost jurnalistul Ion Cristoiu. În cadrul discuției sale cu moderatorul Robert Turcescu, specialistul în politică a prezentat noi informații relevante cu privire la contextul extern actual. Acesta a adus și completări cu privire la efectele pe care schimbările le au asupra României.

În cadrul podcastului, Robert Turcescu a atras atenția asupra unui aspect important. Mai exact, este vorba de fondurile din cadrul PNRR care urmează să fie folosite cu scopul de a finanța industria apărării. „Este programul PNRR cu care se lăuda Klaus Iohannis că vor curge miliardele peste noi și nu vom mai știi de unde să luăm bani. Sume din care noi și alte țări europene am cheltuit aproape nimic pentru că sunt atât de birocratice toate chestiunile, încât este foarte complicat să iei banii. 93 de miliarde de euro din acest PNRR vor fi mutate, PNRR care presupunea dezvoltare în Europa, către zona militară. Ei zic… trebuie să ne facem armata noastră, ne-au părăsit americanii, așa ca 93 de miliarde le împingem în această direcție”, a povestit Robert Turcescu.

Formarea unei armate europene, vis sau realitate?

În discuția din cadrul emisiunii a fost adusă în atenția oamenilor ideea cu privire la formarea unei armate europene, aspect care a fost amplu contrariat de Ion Cristoiu. „Cum are loc un război între Rusia și toate puterile europene? Să zicem că s-a terminat cu America. Să spunem că izbucnește un război precum oricare din războaiele de până la 1917. Rusia cu cine se bate? Excludem NATO pentru că este condus de America. Atunci intră Uniunea Europeană care nu are tradiție militară. Să zicem că izbucnește războiul, cum comunică armata germană cu armata franceză și cu cea poloneză pe teren fără NATO? Toate planurile de război din Europa sunt bazate pe NATO. Întrebați orice militar și vă spune că acolo sunt planuri în caz de atac. Această armată a Uniunii Europene de cine este condusă? Poți să pornești un război cu Franța, Rusia sau Germania. Uniunea Europeană nu este armată, nu are stat major. Face Ursula plan de război? Europa a scăpat de comunism gratie banilor americani.

Banii pentru această înarmare de unde îi facem? În consecință, Europa se înarmează, lucru care convine nemaipomenit Americii, pentru că nu cred că o să pornească Europa un război cu America, se înarmează și banii aceștia sunt luați de undeva. Hai luăm cazul României. Avem un buget, avem deficit, avem cheltuieli și câștiguri. Cheltuielile sunt mari, punând bani pentru înarmare, înseamnă că cresc cheltuielile”, a precizat invitatul.

România trebuie să aleagă

Având în vedere schimbarea de alianțe ce are loc la nivel mondial, România are de făcut o alegere. Ion Cristoiu a precizat că o variantă bună ar fi prudența. Mai exact, optarea pentru un loc de mijloc în schimbul alegerii unei tabere: Uniunea Europeană sau SUA. Totuși, specialistul a precizat că declarațiile oficialilor români ne încadrează deja într-una dintre părți.

„România este fetița care speră ca mama și tata nu vor divorța, încă speră că va fi bine. Dar este o ruptură între America și Uniunea Europeană, vor divorța. Acum este momentul în care trebuie să alegi. Dar este greu să alegi când banii vin de la Bruxelles. Acum este nu este un război militar, ci unul comercial, pierzi sau câștigi. În aceste condiții, noi aveam trei posibilități acum când cresc tensiunile pe zi ce trece. Tot ceea ce face Ursula crește tensiunea cu SUA pentru că americanii au niște răfuieli cu Zelenski. Tu te duci și îl sprijini, ești anti-american. Avem trei variante: pro-Europa și anti-Trump, pro-Trump și anti-Europa și ultima, prudența. Dar cum să fii prudent când la noi se dau declarații anti-americane?”, a precizat Cristoiu.

Focusul oamenilor este pe politica externă

Potrivit specialiștilor, focusul întregii lumi este pe politica externă. Chiar și în România, oamenii nu mai sunt interesați de ce se întâmplă la nivel intern. Ion Cristoiu a precizat că în acest caz vorbim de mai mulți factori. România a intrat într-o rutină din care va scăpa cu greu.

„Nimeni nu este interesat de ce se întâmplă în țară. Una dintre cauze este faptul că România a intrat într-una dintre cele mai periculoase rutine din istoria ei. În România nu se întâmplă nimic și asta este cea mai mare nenorocire. Lumea nu este preocupată de politică externă, ci de efectele acestor schimbări uluitoare de pe plan mondial asupra României”, a spus Ion Cristoiu.