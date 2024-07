Războiul din Ucraina ia o nouă turnură. Americanii și-au dat acordul

Ucraina a primit permisiunea Statelor Unite de a lovi ținte militare de pe teritoriul rus la o distanță mai lungă. Oficialii americani vor să împiedice trupele Moscovei să avanseze pe front.

James O'Brien, secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, a confirmat decizia. Oficialul american a susținut o declarație la în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

James O'Brien a explicat în fața congresmanilor că Rusia își pierde capacitatea de a avansa pe anumite direcții. Ucraina a reușit să stopeze avansul rusesc distrugând active și infrastructura militară din apropierea granițelor. Oficialul american a declarat că prioritatea SUA, după deblocarea ajutorului militr, a fost să furnizeze arme și să le concentreze în zonele fierbinți.

Declarațiile oficialului american vin în contextul întâlnirii dintre miniștrii apărării din Ucraina și Statele Unite. Rustem Umierov, a avut, marţi, o întâlnire cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin. La întrevedere a mai participat șeful Biroului Președintelui de la Kiev, Andri Ermak, și vicepremierul ucrainean pentru integrarea europeană și euroatlantică, Olha Stefanişina.

An important day in Washington DC.

We had a very frank and productive meeting with US @SecDef Lloyd Austin, together with the Head of the President's Office, @AndriyYermak , and the Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine, @StefanishynaO.… pic.twitter.com/AlUUKD6BTh

