Unul din cei mai mari infractori din România, Viorel Chirilă, care a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimele sale, a cerut justiției să îl elibereze condiționat , dezvăluie cancan.ro.

Motivul invocat de acesta este faptul că a executat pedeapsa minimă prevăzută de lege, a avut o conduită exemplară în închisoare, unde a prestat și diferite munci. În apărarea sa, Viorel Chirilă mai invocă faptul că ar avea niște probleme de sănătate, care nu i-ar mai permite să stea după gratii.

Viorel Chirilă s-a născut pe 1 ianuarie 1966, fiind abandonat de mama lui într-un orfelinat. La vârsta de 30 de ani, bărbatul a început să comită violurile și crimele care au cutremurat toată țară.Viorel Chirilă a violat 3 copilași, pe care apoi i-a omorât, în timp ce pe alti șapte i-a abuzat sexual. După ce a fost condamnat la închisoare pe viață pentru faptele comise, Viorel Chirilă le-a cerut judecătorilor să fie eliberat condiționat. Criminalul spune că a ispășit pedeapsa minimă, a invocat comportamentul exemplar după gratii și a spus că ar avea probleme medicale.

Cererea avocatului criminalui, respinsă de judecători

,,Solicită admiterea cererii de eliberare condiționată formulată de petent pe motive medicale, arătând că acesta a executat fracția prevăzută de lege din pedeapsa în a cărui executare se află, pe parcursul executării pedepsei a participat la activități educaționale, programe psihologice, programe sociale, scopul educativ al pedepsei fiind îndeplinit”, se arată în cererea pe care a depus-o avocatul lui Chirilă. Reprezentantul Ministerului Public i-a respins cererea lui Chirilă, precizând că acesta va mai putea să solicite eliberarea condiționată din închisoare peste un an de zile

.”Menținerea termenului de reanalizare a situației acestuia stabilit de comisia din cadrul penitenciarului A___ după dată de 22.05.2020, având în vedere infracțiunea gravă pentru care fost condamnat, conduită avută pe întreaga perioadă a executării pedepsei, fiind sancționat de două ori, sancțiuni pe care nu le-a ridicat prin recompense. Execută pedeapsa în regim închis, este recidivist, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.”, se arată în motivarea judecătorului. Criminalul-violator a contestat decizia, dar nu a obținut câștig de cauză Magistratiii au invocat faptul că dosarul depus de Chirilă ar conține nereguli. ,,

La aprecierea luării măsurii liberării condiționate trebuie să se țînă cont de antecedentele penale și de caracterizarea pe perioada executării pedepsei depuse la dosar. Potrivit acesteia, petentul a avut o conduită necorespunzătoare, fiind sancționat disciplinar de 17 ori, pentru săvârșirea de abateri grave, execută pedeapsa în regim închis, nu a depus suficiente eforturi pentru reintegrare social.

Conform evaluării psihologice, pe durata executării pedepsei a întâmpinat dificultăți de adaptare la normele și regulile instituției, concretizate ulterior prin sancționarea să pentru diferite abateri disciplinare. Până în prezent, petentul nu a fost preocupat de ridicarea restului de sancțiuni prin recompensare, fapt pentru care instanța consideră că nu sunt îndeplinite condițiile la acest moment pentru eliberarea condiționată. Se are în vedere și faptul că petentul are antecedente penale și are 0 zile considerate executate urmare a muncii prestate.

Instanța consideră că în prezent persoană condamnată nu îndeplinește condițiile pentru a se dispune eliberarea condiționată, având în vedere sancțiunile disciplinare aplicate recent și neridicate prin recompensare precum și antecedentele penale.”, au motivat judecătorii.

Viorel Chirilă,condamnat doar pentru o crimă . Modul de acțiune

Viorel Chirilă a fost condamnat doar pentru o crimă, pe care o recunoscut-o . Pentru moartea celorlalți doi copilași pe care i-a abuzat sexual, a plătit un om nevinovat, care a murit după gratii și care fusese condamnat la 30 de ani de detenție. Prima faptă comisă de Chirilă a fost pe data de 19 mai 1998, când a oprit un băiat de 13 ani într-un bar din Năsăud (Bistriţa Năsăud).

Chirilă i-a promis băiatului că îi va da bani dacă-l ajută să ducă niște bagaje cu alimente dar când au intrat în pădure, i-a pus copilului cuţitul la gât, i-a legat mâinile la spate cu un şnur şi l-a violat. Pe dată de 1 mai 1999 , Chirilă a a oprit un băiat de 12 ani în apropiere de Gara Burdujeni (Suceava), căruia i-a promis că îi va da bani dacă-l ajută să care niște saci. Chirilă a intrat cu minorul într-un tunel unde l-a violat, după ce l-a amenințat.Pe data de 7 iunie 1999, Chirilă a acostat un băiat de 9 ani lângă gara din Paşcani, promițându-i, niște bani dacă-l ajută.

La marginea oraşului, Chirilă l-a imobilizat pe copil și l-a violat.Pe 23 iunie 1999, Chirilă a luat un băiat de 15 ani din zona gării CFR Iaşi, pe care apoi l-a amenințat cu un cuțit și l-a dus în pădurea „Căpriţa”, l-a legat și apoi l-a violat.Pe data de5 septembrie 1999, criminalul a urmărit un băiat de 12 ani din gara Salva (Năsăud) până în halta din Pojorîta, l -a ademenit pe copil în pădure, unde l-a bătut şi l-a violat.

În luna noiembrie 1999, Chirilă a acostat un băiat de 13 ani în zona gării CFR Iaşi, i-a promis bani, dacă îl ajută să ducă un sac de cartofi. Au ajuns în pădurea „Căpriţa”, iar sub ameninţarea cuţitului, a violat copilul. Pe data de 26 noiembrie 1999, Chirilă a oprit un băiețel de 11 ani, lângă gara Burdujeni din Suceava, pe care l-a violat. Seara, băiatul a fost internat la Spitalul Judeţean Suceava, cu dureri abdominale, iar chirurgii au constatat o plagă rectală penetrantă, cu retenţie de corpi străini (aşchii de lemn). Copilul a decedat trei zile mai târziu, scrie libertatea.ro.

