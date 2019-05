Trei emisiuni noi în grila de weekend TVR 2. Din 11 mai, Irina Păcurariu, Ioana Voicu şi profesioniştii Federației Române de Culturism şi Fitness îi invită pe telespectatori, în fiecare sfârşit de săptămână, să urmărească trei emisiuni interesante, realizate la cele mai înalte standarde.





Pentru tinerii pasionaţi de internet, dar şi curioşi să cunoască personalităţi de valoare, Irina Păcurariu a pregătit „Reţeaua de idoli”. „Într-o epocă în care generația nouă citește din ce în ce mai mult, dar mai ales status-uri de pe net, și în care idolii apar în funcție de # (hashtag), noua emisiune „Reţeaua de idoli” vine cu performeri incontestabili”, spune gazda emisiunii. În fiecare sâmbăta şi duminică, de la ora 18:00, telespectatorii vor descoperi viața de dincolo de ecranul telefonului sau al tabletei.

„La finalul fiecaruI portret de personalitate vor fi câteva minute de dialog cu 2-3 adolescenți, care vor comenta, cu mintea şi din perspectiva lor, replici şi situații evocate de personalitatea din emisiune. Alteori voi vorbi chiar cu vedete ale internetului, unii pe care online-ul i-a făcut celebri, sau, dimpotrivă, cu profesioniști care la un moment dat au ales să își extindă influența și să își consolideze carierele pe net”, a adăugat Irina Păcurariu. Nu întâmplător, în prima ediţie, Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari şi cunoscute sportive ale secolului XX, va oferi în exlusivitate un interviu de la Montreal, locul unde a luat prima notă de 10.00 din istoria gimnasticii.

Tot din 11 mai, de la ora 12.00, se dă startul unei emisiuni de tip vlog, „Vibe By Ioana Voicu”. „Totul este natural, fără regie, de la ritualul de frumuseţe de dimineaţă, sau exerciţiile de gimnastică, până la mersul la restaurant, shopping sau momente pline de umor”, a spus Ioana Voicu. În prima ediţie, va fi invitat Mădălin Voicu.

„Am avut un challenge pentru tata - să mă machieze, ca în provocarea My Dad Does My Makeup. A fost amuzant, mai ales că el n-are habar de ce înseamnă asta. Eu îi spuneam să mai pună una alta... Sigur, ştia ce înseamnă fond de ten şi rimel, dar a aflat în premieră de iluminator şi creion de contur”, a povestit gazda emisiunii. „Vibe By Ioana Voicu” se difuzează în fiecare sâmbătă, la TVR 2, de la ora 12.00.

Vești bune şi pentru iubitorii sportului! În fiecare sâmbătă, de la ora 8.30, pot afla informaţii despre stilul de viață sănătos din „Generaţia Fit”, emisiune realizată în coproducţie cu Federația Română de Culturism şi Fitness. Specialiştii au pregătit reţeta perfectă pentru micul ecran: antrenamente de fitness şi gimnastică pentru începători şi avansaţi, coordonate de către profesori autorizaţi, sfaturi ale medicilor nutritionişti, reţete, diete şi interviuri. Gazda emisiunii care va fi difuzată pe TVR 2 este Răzvan Ariton, antrenor cu 38 de ani de experienţă în culturism:

„Venim în ajutorul practicanţilor de culturism şi fitness pentru a-i îndruma cu sfaturi oferite de medici sportivi, oameni cu experienţă în domeniu, actuali şi foşti campioni. Sperăm ca oamenii să transforme sportul într-un stil de viaţă şi să meargă la sală cu plăcere”, a spus Răzvan Ariton.

