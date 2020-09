1. Televizor LED NEI 101 cm (40″) 40NE6505, Ultra HD 4K, TV smart, WiFi, CI+ = 899 lei

Brandul NEI nu este deloc necunoscut românilor, aceste tv-uri fiind printre cele mai populare. NEI se află în România din 1993 și se remarcă prin tehnologii avansate, de bună calitate, la preț accesibil. Acest tv smart cu ecran de 40 inch, are rezoluție 3840 x 2160 pixeli și un unghi de vizualizare de 176/176. Vine echipat cu tuner digital Da (DVB-T / T2 / C), două difuzoare de 8 W, suport pentru așezare pe masă ori pe o comodă. Se conectează la internet prin wireless sau rețea, iar că și conectivitate este foarte permisiv: are slot CI PLUS, două porturi USB, Scart și HDMI.

2. Televizor LED Schneider 101 cm (40″) 40sc670, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, CI+ = 1012 lei

Iată cel mai ieftin televizor Smart de la Schneider. Cu toate că nu este un brand tocmai consacrat pe partea de televizoare, modelul de față este acceptabil pentru prețul dat. Dacă ți-ai propus să cumperi un Ultra HD 4K, cu Direct LED, Schneider 101 cm te va mulțumi.

Ecranul are rezoluție 3840 x 2160 pixeli, cu un contrast decent de 3000:1. Are tuner digital Da (DVB-T / T2 / C), două difuzoare de 8W și suport pentru televizor. Poate fi prins în perete sau așezat direct pe o masă. La Internet se conectează wireless sau prin rețeaua Ethernet. Pentru conectare, puteți folosi HDMI-urile (3 porturi), Scart, slotul CI. Este un televizor modern, cu ramă subțire și picioare dispuse ușor oblic pentru o imagine originală, dar și pentru o bună stabilitate.

3. Televizor LED Sharp 101 cm (40″) 40BG2E, Full HD, Smart TV, WiFi, CI+ = 1207 lei

Dacă vrei să cumperi încă un televizor smart tv în casă ori te interesează un tv inteligent cu diagonală mică, te invităm să te uiți atent la acest model. Din păcâte nu este un tv 4K, așa cum sunt cele două menționate mai sus. Cu toate acestea, televizor Sharp rămâne preferat de fanii brandului, care îl consideră un model fiabil, cu o calitate a imaginii peste medie.

Displayul este FULL HD LED, cu rezoluție 1920 x 1080 pixeli. Tunerul digital prezent pe el este Da (DVB-T/ T2/ S/ S2/ C), iar difuzoarele sunt un pic mai puternice în comparație cu cele două modele prezentate mai sus – au câte 10W fiecare. Tv Sharp are wireless și rețea, slot CI, două porturi USB 2.0 și 3 porturi HDMI. Poate fi prins direct la nivelul peretelui sau puteți păstra suportul din colet pentru a-l sprijini pe suprafață plană a unei mese ori a unei comode.

