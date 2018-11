Scandalul anului în TV! Rareș Bogdan și Cosmin Gușă, în divorț din cauza lui Oreste

În redacția Realitatea TV se naște un nou partid politic, intitulat „Partidul Realitatea”, în fruntea căruia va sta chiar directorul Cosmin Gușă. Prin târg se zvonește că, de fapt, acesta ar fi motivul „divorţului” de la postul cu pricina.





Vestea că Rareş Bogdan vrea să-şi dea demisia de la Realitatea TV a uimit pe toată lumea, dar mai ales pe Cosmin Guşă. Cunoscutul realizator TV a făcut anunţul chiar în emisiunea pe care o moderează şi a survenit după ce a aflat că Oreste Teodorescu, invitatul său permanent, nu va mai apărea „pe sticlă”: „Nu am nimic să-i reproșez domnului Gușă. Am avut libertate totală de expresie. Condiţiile mele de a mai rămâne la acest post TV, care nu știu ce vrea, sunt simple: domnul Pastia este concediat, iar colegii mei, Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu revin în emisiune. Timp de 6 ani nu am avut nimic de reproşat conducerii. Am fost cel mai liber. Nu am altă ofertă, nu am intenţia de a pleca la altă televiziune. Îmi văd viitorul doar aici şi sper să-mi continui drumul doar aici. Dar numai dacă pleacă Pastia şi revin Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu, oameni stindard împotriva ciumei roşii”.

Uimit, Cosmin Guşă ne-a declarat în exclusivitate: „Mi-a dat și mie un mesaj acum o jumătate de oră în care, mă rog, se prefăcea panicat legat de ceea ce i s-a întâmplat. Treburile stau în felul următor: directorul executiv, Eduard Pastia, i-a anunțat pe Rareș și pe producătorul lui, în urmă cu circa 10 zile, că sunt niște probleme cu doi dintre invitații lui. Mai exact, cu Oana Stănciulescu și cu Oreste și, până se lămurește conducerea editorială despre această speță, să nu-i mai invite în emisiune. Deci să iasă de pe sticlă o perioadă. M-au anunțat și pe mine cei din conducerea editorială și am decis că, până se lămuresc, să rămână treburile așa. Nu este o noutate la noi. Atunci când cineva mai apropiat de noi decât Oana și Oreste a avut probleme, respectiv Claudiu Popa, acesta nu a mai apărut pe ecran conform deciziei editoriale, până când s-au lămurit lucrurile. DIICOT-ul a dat comunicat de clasare a dosarului său și Claudiu Popa va apărea pe ecran”.

Guşă a mai adăugat că i se pare total nepotrivită victimizarea lui Oreste pe Facebook, având în vedere că cei din conducerea editorială acționează tot timpul documentat și în baza grijilor ca brandul Realitatea să nu fie afectat.

Ultima oră. Rareș Bogdan a spus, aseară, că ar vrea să rămână la Realitatea cu o singură condiție: să i se permită accesul pe post.

Salariu COLOSAL! Ce suma incaseaza LUNAR Patriarhul Daniel! Bogatia vine de la Dumnezeu, spune Preafericitul

Pagina 1 din 1