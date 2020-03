Demetriade a prezentat o serie de măsuri care ar fi necesare pentru ca operatorii din turism să poată să supraviețuiască „în cea mai cumplita criza din istoria turismului”.

Exemplificam:

1. Sustinerea de catre Stat a ajutorului de somaj tehnic: este o masura foarte buna pentru majoritatea domeniilor dar sistemul de accesare stabilit este excesiv de birocratic. Acele asanumite certificate de urgenta (pentru emiterea carora se solicita o lista intreaga de documente) nu-si au rostul in contextul declararii starii de urgenta la nivel national iar Oficiile Judetene de Ocuparea Fortei de Munca au toate informatiile necesare despre fiecare angajator.

Pentru agentiile de turism insa acest ajutor nu poate fi accesat – cel putin in perioada imediat urmatoare; acum agentiile au nevoie de personalul propriu mai mult ca oricand pentru a gestiona situatiile expuse mai sus. Prin urmare, nu avem cum sa trimitem oamenii in somaj tehnic deoarece ei sunt obligati sa munceasca. Si, din pacate, muncesc doar pentru a pierde si ce au castigat in lunile anterioare (pentru ca stornarile anuleaza si comisioanele agentiilor). Si asta doar pentru a-i ajuta pe clientii agentiei.

2. Amanarea platii obligatiilor fiscale nu ne ajuta decat pentru prelungirea agoniei. Agentiile de turism NU AU NICIUN VENIT de peste 3 saptamani si zilnic pierd si veniturile anterioare. Criza va fi una profunda si chiar dupa incheierea ei, va dura peste un an pana la revenirea la normalitate. Prin urmare, in cazul agentiilor de turism, singura masura care ar functiona este exonerarea de la plata a taxelor si impozitelor pe o perioada de cel putin trei luni.

3. Masura cea mai buna, de care am putea profita, nu a aparut si va rugam sa o aveti in vedere in regim de urgenta: timp redus de munca, combinat cu somaj tehnic platit de stat, pentru o perioada de cel putin 1 an de acum inainte.

4. Solicitam, de asemenea, facilitate pentru obtinerea liniilor de credit pentru capital de lucru, cel putin prin bancile cu capital de stat (CEC Bank, Exim Bank). Dincolo de aceste masuri, exista si probleme specifice, precum cele care decurg din aplicarea O.G. nr. 2/2018 si care ne fac raspunzatori in fata clientilor in orice fel de circumstante si ne obliga la returnarea banilor platiti in avans.

Comisia Europeana analizeaza abrogarea (sau cel putin suspendarea temporara) a unor prevederi din Directiva Europena pe Pachete Turistice, iar noi va solicitam sa emiteti o O.U.G. prin care se suspenda aplicarea respectivelor prevederi din O.G. nr. 2/2018 in anul 2020 iar obligatia de rambursare este inlocuita de emiterea unui certificat/voucher, pe care clientii il pot folosi 24 de luni pentru achizitionarea de servicii turistice, dupa ce situatia va reveni la normal. Astfel de masuri s-au luat deja in cele mai multe state europene si majoritatea companiilor aviatice – care nici ele nu ar putea face fata unui val de rambursari in numerar – folosesc deja acest sistem.

Consideram ca solicitarile expuse mai sus pot fi transpuse imediat in legislatie, nu presupun un efort bugetar semnificativ si ar constitui un prim pachet de masuri menite sa salveze o ramura esentiala a unei activitati economice cu potential substantial in relansarea economica. Am dori sa intelegeti ca situatia agentiilor de turism este dramatica, vorbim despre cca 2 000 de societati comerciale si peste 12 000 de angajati. Acesti angajati sunt sub asediu de peste 3 saptamani si vor continua sa fie inca multe luni de acum inainte. Este necesar ca statul roman sa fie solidar cu ei IMEDIAT, altfel orice efort va fi INUTIL” se arată în solicitarea către guvern a președintelui ANAT, Nicolae Demetriade.

