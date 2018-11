Turcii l-au boicotat pe Lucescu și îi cer capul

După o prestație dezastruoasă în Liga Națiunilor, naționala Semilunei a retrogradat în al 3-lea eșalon valoric. „Il Luce” va fi concediat în această săptămână de ofi cialii federației.





Mircea Lucescu a eșuat pe banca naționalei Turciei. Antrenorul român n-a putut să resusciteze o formație aflată departe de gloria de altădată, ba mai mult, a dus reprezentativa otomană în eșalonul al 3-lea al Ligii Națiunilor.

În ultima partidă din grupă, elevii lui „Il Luce” au fost învinși pe teren propriu de Suedia, scor 0-1. La bilanțul final se mai adaugă eșecurile cu Rusia (1-2 și 0-2) și succesul cu Suedia, din deplasare, 2-3. Aflată pe ultima poziție, reprezentativa Semilunei a retrogradat în „Divizia C”. Presa a lovit în Lucescu, iar ziariștii i-au boicotat conferința de presă.

Nu au vrut să-l ia la întrebări în conferință

„Nu am vrut să-l mai chestionăm pentru că oricum ar fi găsit o scuză la orice”, a explicat un ziarist de la „Hurriyet”. Trebuie să plece. „Federația să ia măsuri radicale, pentru că avem nevoie de o schimbare și de un antrenor tânăr. Nu mai există deloc o emulație în jurul naționalei. De cinci ani fanii nu mai au nicio așteptare de la echipa asta ce nu se regăsește”, a scris Sinan Engin, editorialist la Fotomac. Cere răbdare ca să reconstruiască „Continuăm să construim o echipă din tineri, am trei de 21 de ani, și vom ajunge undeva, pentru că lucrăm foarte bine. E uşor s-o creezi, dar foarte greu s-o faci să aibă și rezultate. Încă puțină răbdare”, s-a apărat Lucescu.

Mâine, Turcia evoluează pe teren propriu împotriva reprezentativei Ucrainei, într-un test de verificare. Miercuri, oficialii federației vor discuta cu antrenorul român termenii despărțirii. Mircea Lucescu a devenit selecționerul Turciei anul trecut, în plină campanie de calificare la Mondialul din Rusia - 2018, dar n-a reușit minunea de a-și duce echipa la turneul final.

