Economie Țara unde poți avea un trăi decent cu doar 2.000 de lei. E o destinație preferată de români







O țară care atrage tot mai mulți români pentru vacanțe se evidențiază prin costurile reduse pentru un trai decent și confortabil, cu un buget de puțin peste 2.000 de lei.

Turcia, căci despre ea este vorba, se remarcă și prin mediul său prietenos, care facilitează integrarea și adaptarea celor care aleg să se stabilească aici.

Turcia, țara ce oferă cetățenilor săi un trai decent la costuri reduse

Cu costurile vieții relativ reduse, cetățenii pot menține un nivel de trai satisfăcător și pot avea acces la o gamă variată de activități și servicii, fără să le afecteze semnificativ bugetul.

Acest aspect atrage tot mai mulți români în căutarea unei alternative viabile pentru o viață mai bună, fără a face compromisuri financiare majore.

Numai că, deși costurile pentru viață sunt reduse, salariile sunt la fel.

În Turcia, salariul mediu lunar se situează în jurul valorii de 7.830 TRY (echivalentul a aproximativ 230 de euro), reflectând faptul că 50% din populație câștigă sub această sumă, în timp ce cealaltă jumătate obține venituri mai mari de 7.830 TRY.

Această cifră include beneficiile oferite angajaților, precum indemnizațiile, serviciile medicale și costurile de transport.

Cel mai mic salariu este de 60 de euro

În Turcia, salariul mediu lunar se situează într-un interval larg, pornind de la 1.980 TRY (echivalentul a aproximativ 60 de euro) ca medie minimă, și ajungând până la 35.000 TRY (aproximativ 1.035 de euro) ca medie maximă.

Cu un nivel de trai accesibil și cu costuri reduse, această țară devine o destinație atrăgătoare pentru mulți români care aspiră la o viață decentă și confortabilă cu un buget modest.

Cu un buget puțin peste 2.000 de lei, oamenii pot acoperi cheltuielile de bază și pot beneficia de servicii și facilități esențiale fără a-și epuiza resursele financiare, potrivit știripesurse.ro.

Turcia a majorat salariul minim cu 49% pe fondul unei inflaţii accelerate

Salariul minim a fost majorat majorat cu 49% la începutul anului, mai multe bănci de pe Wall Street avertizând însă că o majorare de o asemenea amploare va complica eforturile Băncii Centrale de a combate inflaţia ridicată.

Salariul minim lunar va fi stabilit la 17.002 lire (577 de dolari) dintr-o singură ajustare, a declarat ministrul Muncii din Turcia, Vedat Isikhan, într-o conferinţă televizată organizată la Ankara.