Turcia, optimistă în legătură cu conflictul ruso-ucrainean. Consideră că vor urma, treptat, rezultate pozitive la negocieri

Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlüt Çavuşoğlu, a declarat că l-a informat pe omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, cu privire la subiectele pe care le-a discutat cu Moscova, cât şi despre impresiile formate, şi a subliniat că terenul pentru o întâlnire la nivel de lideri trebuie pregătit cât mai curând posibil.

La rândul său, ministrul Kuleba a menționat că a fost în strânse legături cu Çavuşoğlu în ultimele zile.

După ce a purtat discuții cu Rusia și Ucraina în această săptămână, Çavuşoğlu a spus: „Ca urmare a vizitei în cele două țări, speranța noastră pentru o încetare a focului a mai crescut puțin. Există posibilitatea ca cei doi lideri să se întâlnească dacă există o bază de acord cu privire la problemele în care vedem o apropiere a pozițiilor”.

Erdogan a discutat telefonic cu Putin și Zelenski

Çavuşoğlu a declarat că Turcia a avut o serie de întâlniri cu părţile rusă şi ucraineană: „În timp ce negocierile din Belarus își urmează cursul, și noi continuăm discuțiile pentru obținerea păcii. Am fost la Moscova ieri. L-am informat pe Kuleba despre subiectele pe care le-a discutat şi despre impresiile formate. Președintele Erdogan a vorbit ieri la telefon cu președintele Zelenski iar astăzi a avut o convorbire cu președintele Putin l a ora 16.00.

Toată lumea vede lupta poporului ucrainean. Susținerea noastră pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei este deplină. Susținerea este rezultatul natural al prieteniei noastre strategice. Turcia a adoptat încă de la început o atitudine principială. Am reușit să evacuăm majoritatea cetățenilor noștri, am fost ajutați de autoritățile din Ucraina”, a spus oficialul turc.

În discuția purtată prin telefon cu Putin, președintele Erdogan a afirmat că în cazul instaurării unei încetări durabile a focului, va fi deschisă calea unei soluții de pe termen lung.

Mai mult, președintele Erdogan și-a reiterat oferta de a-i primi pe Putin și Zelenski la Istanbul sau Ankara, afirmând că un consens asupra unor probleme poate necesita discuții la nivel de lideri.

Propunerea Turciei, ca jucător activ în negocieri

Çavuşoğlu a adăugat că „este greu de estimat când va avea loc întâlnirea. Cei doi lideri trebuie să fie pregătiți, ei vor stabili data. Propunerea de încetare a focului și de deschidere a unui coridor umanitară în Mariupol pentru cel puțin 24 de ore a venit de la Kuleba și am susținut-o ferm. Eforturile sunt încă în curs. Suntem în discuții cu ambele părți.

Zeci de mii de civili nu au părăsit încă orașul. Rușii spun că evacuările au fost împiedicate de Ucraina, iar Ucraina spune că rușii le-au împiedicat. Am propus ca Semiluna Roșie, Crucea Roșie și OCHA (Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare) să devină observatori. Am primit sprijin din partea Ucrainei pentru evacuări și îi mulțumim din nou. Datorită acestui ajutor, am evacuat 15.200 de persoane. În prezent, avem peste 100 de cetățeni în Mariupol”, a reiterat ministrul turc.

Într-o conferință de presă, ministrul ucrainean de Externe și-a exprimat satisfacția față de rolul activ jucat de Turcia în criza ucraineană. El i-a transmis lui Çavuşoğlu mesajul că „determinarea și curajul pe care le aveți, dar și vizita dumneavoastră personală, dovedesc că Turcia este un jucător activ. Vedem Turcia printre țările pe care le vrem drept garant”, informează Rador.