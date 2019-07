Comandamentul Forțelor Navale oferă o protecție completă navelor de foraj, atât la suprafață cât și sub apă, cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot, se arată într-o postare pe Twitter din 23 iulie.

„Comandamentul Forțelor Navale însoțește continuu și neîntrerupt vasele de foraj în estul Mediteranei”, a subliniat ministerul. Postarea include și înregistrări video ale navelor, filmate de o dronă militară UAV.

Vasele sunt protejate din aer cu drone de tip Bayraktar TB-2, o aeronavă de patrulare maritimă și de elicoptere navale. De asemenea, mai multe corvete, fregate și bărci de asalt oferă navelor protecție la suprafață, transmite ministerul apărării de la Ankara.

În plus, mai multe submarine escortează navele de foraj sub nivelul mării, se afirmă în aceeași postare pe a ministerului.

Materialul video a fost dat publicității în contextul în care Turcia își afirmă propriile drepturi, precum și drepturile Ciprului de Nord, condus de turci, de a prospecta estul Mediteranei după resurse naturale, în ciuda politicii intransigente și a provocărilor europene, inclusiv a amenințărilor privind arestarea echipajelor turce de pe vasele de foraj.

Turcia a contestat în mod constant dreptul administrației cipriote grecești de a fora în estul Mediteranei, afirmând că Republica Turcă a Ciprului de Nord (TRNC) are, de asemenea, drepturi asupra resurselor din zonă.

Începând din această primăvară, Ankara a trimis două vase de foraj – Fatih și, cel mai recent, Yavuz – în estul Mediteranei, susținând dreptul Turciei și al TRNC de a exploata resursele din regiune.

Autoritățile de la Atena și ciprioții greci se opun acestei politici, amenințând că vor aresta echipajele navelor și că liderii UE se vor alătura protestelor lor.

