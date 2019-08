„În Cipru ne aflăm în același punct în care am fost în 1974. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de faptul că vom face ceea ce am făcut atunci (1974) dacă am avea o situație similară astăzi”, a declarat acesta cu ocazia unui eveniment care a marcat 97 de ani de la sfârșitul războiul greco-turc din 1922.

Ministrul turc a exprimat de asemenea hotărârea Turciei de a continua căutarea de petrol și gaze naturale în Mediterana de Est și în Marea Egee.

„Nu vom abandona niciodată drepturile și interesele noastre”, a declarat Akar, avertizând că nimeni nu trebuie să testeze puterea și determinarea Turciei, înainte de a încerca să afle dacă acest lucru nu este privit ca o amenințare de către Ankara.

În același timp Turcia a emis ieri un telex de navigație (Navtex) prin care își rezervă între 4 septembrie și 1 noiembrie dreptul de a opera în zona economică exclusivă a Ciprului (ZEE) pentru explorarea unor potențiale zăcăminte de gaze de către nava de explorare Fatih.

Între timp, Cipru a declarat ieri că se va adresa Consiliului European pentru a preveni planurile ciprioților turci de a dezvolta partea ocupată de Turcia a orașului Farmagusta.

Joia aceasta, ministrul de externe al Ciprului de Nord, stat recunoscut doar de Turcia, a descins în partea turcă a acestui oraș însoțit de aproximativ 40 de jurnaliști turci și turco-ciprioți, declarând că vrea „să transforme orașul în Las Vegas”.

Ministrul de externe din Cipru, Nikos Christodoulides, a condamnat aceasta mișcare, afirmând că reprezintă un afront la adresa ciprioților care au fost nevoiți să fugă din fața armatei turce în anul 1974.

