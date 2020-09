El candidează pentru Consiliul Județean Dâmbovița și susține că județul are un potențial extraordinar ce trebuie exploatat din plin.

Într-o postare pe Facebook, acesta prezintă principalele proiecte pe care dorește să le realizeze dacă va câștiga alegerile locale ce vor avea loc pe data de 27 septembrie.

Schimbare-fulger in Dâmbovița înseamnă investitori, facilități pentru oameni de afaceri, locuri de munca, sprijin pentru agricultori si fermieri, scoli moderne, bani europeni, potențial turistic valorificat la maximum, iar județul are, har Domnului, locuri absolut uimitoare de vizitat si de arătat!

Schimbare-fulger în Dâmbovița înseamnă exploatarea proximitatii cu Bucureștii (din Capitală la Târgoviște, spre exemplu, drumul se parcurge in maximum o oră!). Știu mulți investitori care se uita atent sa găsească lîngă București locuri in care să-și deschidă sau să-și dezvolte afacerile. Vor taxe si impozite mai mici decît in Capitală. Se rezolvă! Îi aducem în Dâmbovița cu facilitățile cerute, dar avem o condiție: să aibă cît mai mulți angajati din rîndul locuitorilor județului.

Schimbare-fulger fără bani europeni nu se poate. Ca președinte al Consiliului Județean Dâmbovița voi înființa încă din prima zi de mandat o ADEVĂRATĂ Direcție pentru fonduri comunitare! Practic, pe salarii foarte bune, dar legate direct de performanța dovedită, voi angaja cei mai buni „vînători” de bani europeni. Ei vor trebui sa țintească si sa aduca la Dâmbovița toate acele programe prin care se poate construi, moderniza sau dezvolta infrastructura județului. Fonduri europene pentru gaze, apă, canalizare, școli, sănătate, turism, transport interjudețean, recalificare profesională. Plus „ajutor de la județ” pentru toti primarii din Dâmbovița, indiferent de culoarea lor politica, in vederea întocmirii documentațiilor pentru programe europene.

Ce puteți face voi? Da, voi, prietenii de pe FB sau doar cei care citiți acest mesaj, pentru a sprijini o schimbare-fulger in Dâmbovița? Să dați SHARE acestei scrisori cu intenții. Nu ii spun program electoral pentru ca sînteți sătui de promisiuni electorale. Chiar dacă nu votati în Dâmbovița, vă rog dați share! În viitorul apropiat, cu siguranță, un dâmbovițean vă va mulțumi pentru implicare.

Turcescu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Și facem o schimbare-fulger!