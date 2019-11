Lucrările au drept scop îmbunătățirea condițiilor de exploatare, a serviciilor publice oferite călătorilor și crearea condițiilor specifice de acces și de deplasare pentru persoanele cu dizabilități, potrivit purtătorului de cuvânt al CFR Infrastructură SA, Oana Brânzan. Lucrările de reparații capitale sunt structurate în trei etape de execuție astfel încât, în perioada funcționării șantierului, să fie asigurate condițiile optime de trafic și de acces la peroanele liniilor pe care se va desfășura circulația trenurilor. Călătorii vor fi permanent informați care sunt zonele de tranzitare a stației și de acces la liniile de garare a trenurilor prin afișarea informațiilor la casele de bilete, informare audio și afișarea de mesaje pe tabele electronice sosiri/plecări.

Lucrările de execuție, stabilite în planul de management al traficului, au trei etape. Prima etapă a început deja, prin închiderea circulației feroviare pe linia 5, cu scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, fără restricții de acces în și din tunelul pietonal. Linia 5 va fi redeschisă la începutul săptămânii viitoare, potrivit informațiilor de pe șantier. În etapa a II-a se va închide tunelul pietonal și circulația feroviară pe liniile 3 și 4, cu scoaterea de sub tensiune a liniei de contact. Iar în etapa a III-a se închide circulația feroviară pe liniile 1 și 2, cu scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, fără restricții de acces în și din tunelul pietonal.

Reparația capitală a tunelului din Gara Constanța, ale cărei ultime mici reparații au avut loc în urmă cu 3-4 ani, cuprinde lucrări la tunelul pietonal, noi faciltăți pentru persoanele cu dizabilități, lucrări de suprastructură, inclusiv la tavan. Printre aceste lucrări sunt incluse repararea rampelor scărilor de acces în tunel, de la peroanele liniilor 2-3 și 4-5, placarea pereților tunelului și ai scărilor cu faianță pe o înalțime de 2 m, zugrăvirea acestora și a tavanului cu vopsea lavabilă, montarea de instalații electrice noi, rampă de acces din tunel în clădirea de călători, platforme elevatoare la fiecare scară din capătul „y”, pentru asigurarea accesului din tunelul pietonal pe peroane, înlocuirea traverselor existente cu traverse din beton corespunzătoare tipului de şină 60, înlocuirea unor șine de la linia 1, etc. (Foto SRCF Constanta)

