Locuitorii din Tulcea și Galați, notificați de RO-Alert privind „căderea unor obiecte din spațiul aerian”

Locuitorii din Tulcea și Galați au primit un mesaj RO-Alert în cursul nopții de miercuri spre joi, avertizându-i cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiu în urma atacurilor aeriene rusești în apropierea graniței.

Datele de pe rețelele sociale indică că atacul rus a persistat pe o perioadă extinsă și a vizat diverse obiective în localitățile Reni, Izmail și Chilia.

„În urmă cu puţin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Există indicii că asupra teritoriului ucrainean, în apropierea graniţei cu România sunt desfăşurate atacuri aeriene.

Populaţia din zona de graniţă este informată prin acest mesaj despre posibilele pericole şi este sfătuită să nu intre în panică şi să ia măsuri de protecţie şi adăpostire dacă situaţia o impune. Mesajul RO-Alert a fost emis pe toată zona de nord a judeţului Tulcea, dar şi în zona de graniţă cu Ucraina a judeţului Galaţi”, au transmis, miercuri seară, reprezentanţiiISU Tulcea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în colaborare cu instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării, monitorizează evoluția situației generate de conflictul armat în zona de frontieră cu statul român.

Scopul este de a asigura protecție și sprijin comunităților din regiune.

🇷🇺🇺🇦💥 Footage of the Geranium night attack on targets in the Odessa region

Strikes were reported on Reni, Ishmael and Kilia. The port infrastructure is likely to come under attack again. pic.twitter.com/aKEkiwwVUg

— Black Diamond (@blackdiammon) December 14, 2023