Marian Moise a recunoscut în fața instanței faptul că nu și-a îndeplinit atribuțiile. Mai exact, pirotehnistul nu a efectuat instructajul tehnic înainte de eveniment, deși potrivit legislației, este obligat să facă acest lucru.

În plus, Marian Moise a dezvăluit faptul că nu a verificat cu atenție stingătorul aflat în apropierea artificiilor, care dacă ar fi funcționat, cel mai probabil, masacrul nu ar fi avut loc.

„Am văzut o flacără mică iniţial, de dimensiunea unui punct. M-am întors să iau stingătorul după ce am văzut flacăra de grosimea unui pumn, dar am observat că deja îl luase cineva care apăsa pe clapetă, dar nu scotea nimic. După părerea mea, stingătorul nu a funcţionat. Dacă acel stingător, la acel moment, ar fi funcţionat, focul acela ar fi fost stins cu siguranţă. Am luat o sticlă de bere de la un spectator şi am încercat să arunc pe stâlp, însă nu a fost suficient lichid şi nu a ajuns la flacără. Când am văzut cât de mult s-a întins pe tavan, am decis, ca celelalte persoane, să ies din club. (…) Aveam obligaţia să avem un stingător la noi, dar am considerat că îl avem pe cel al clubului. Al nostru a rămas în maşină”, a declarat Marian Moise joi, la Tribunalul București.

„Nu-mi amintesc dacă la Colectiv am semnat vreo fişă de instructaj tehnic înainte de a merge. La faţa locului nu s-a făcut un astfel de instructaj. Legislaţia spune să faci la faţa locului un astfel de instructaj. Cineva din locul respectiv trebuia să facă un astfel de instructaj”, a precizat pirotehnistul, potrivit Agerpres.

Te-ar putea interesa și: